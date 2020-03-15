У Рівному жінка обікрала ювелірний магазин і поскаржилася в поліцію, що її переслідують



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Жінка захотіла приміряти каблучку із білого золота та діамантом 5 каратів, вартість якої становила 162 тисячі гривень Фото: Нацполіція

В ході розмови з копами жінка зізналася про крадіжку коштовностей

У Рівному зловмисниця обікрала ювелірний магазин на 160 тисяч гривень. Про це повідомили в секторі комунікації поліції Рівненської області.

За інформацією правоохоронців, в поліцію звернулася працівниця ювелірного магазину на вулиці Соборній, і розповіла, що невідома жінка відкрито викрала каблучку.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, а на пошуки зловмисниці орієнтували всі екіпажі патрульної поліції.

«21-річна працівниця торгового закладу повідомила, що жінка захотіла приміряти каблучку із білого золота та діамантом 5 каратів, вартість якої становила 162 тисячі гривень, а зі знижкою – 68 тисяч. Скориставшись відсутністю охоронця в приміщенні, який відлучився на кілька хвилин, жінка кинулася до дверей та миттю перебігла дорогу. Продавчиня почала наздоганати крадійку, однак не змогла перетнути дорогу через потік машин», – йдеться в повідомленні.

Як з’ясували копи, зловмисниця вже кілька разів приходила і в сусідній ювелірний магазин, приміряла вироби.

Незабаром 33-річна зловмисниця сама звернулася в поліцію і розповіла, що вона знаходиться в одному з супермаркетів і її нібито переслідують невідомі.

«Щоб не налякати її, разом сіли в авто і почали спілкуватися. В ході розмови, жінка зізналася, що це вона викрала каблучку. Слідчо-оперативна група золотий виріб вилучила. Також встановили, що злодійкою виявилася 33-річна мешканка селища Клевань, раніше в поле зору правоохоронців не потрапляла», – пише прес-служба.

За фактом відкритого заволодіння чужим майном слідчі почали досудове розслідування.

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