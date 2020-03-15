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    Кримінал

    У Рівному жінка обікрала ювелірний магазин і поскаржилася в поліцію, що її переслідують

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    Жінка захотіла приміряти каблучку із білого золота та діамантом 5 каратів, вартість якої становила 162 тисячі гривень - У Рівному жінка обікрала ювелірний магазин і поскаржилася в поліцію, що її переслідують
    Жінка захотіла приміряти каблучку із білого золота та діамантом 5 каратів, вартість якої становила 162 тисячі гривень
    Фото: Нацполіція

    В ході розмови з копами жінка зізналася про крадіжку коштовностей

    У Рівному зловмисниця обікрала ювелірний магазин на 160 тисяч гривень. Про це повідомили в секторі комунікації поліції Рівненської області.

    За інформацією правоохоронців, в поліцію звернулася працівниця ювелірного магазину на вулиці Соборній, і розповіла, що невідома жінка відкрито викрала каблучку.

    На місце події виїхала слідчо-оперативна група, а на пошуки зловмисниці орієнтували всі екіпажі патрульної поліції.

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    У Рівному жінка обікрала ювелірний магазин і поскаржилася в поліцію, що її переслідують
    У Рівному жінка обікрала ювелірний магазин і поскаржилася в поліцію, що її переслідують

    «21-річна працівниця торгового закладу повідомила, що жінка захотіла приміряти каблучку із білого золота та діамантом 5 каратів, вартість якої становила 162 тисячі гривень, а зі знижкою – 68 тисяч. Скориставшись відсутністю охоронця в приміщенні, який відлучився на кілька хвилин, жінка кинулася до дверей та миттю перебігла дорогу. Продавчиня почала наздоганати крадійку, однак не змогла перетнути дорогу через потік машин», – йдеться в повідомленні.

    Як з’ясували копи, зловмисниця вже кілька разів приходила і в сусідній ювелірний магазин, приміряла вироби.

    Незабаром 33-річна зловмисниця сама звернулася в поліцію і розповіла, що вона знаходиться в одному з супермаркетів і її нібито переслідують невідомі.

    «Щоб не налякати її, разом сіли в авто і почали спілкуватися. В ході розмови, жінка зізналася, що це вона викрала каблучку. Слідчо-оперативна група золотий виріб вилучила. Також встановили, що злодійкою виявилася 33-річна мешканка селища Клевань, раніше в поле зору правоохоронців не потрапляла», – пише прес-служба.

    За фактом відкритого заволодіння чужим майном слідчі почали досудове розслідування.

    Нагадаємо, поліцейські Київщини затримали банду «гастролерів».

    Як повідомлялося, у Вінниці оперативники затримали групу «квартирників» із Дніпропетровщини.

    розслідування Рівне магазин
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