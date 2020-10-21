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    Новини

    У селі на Київщині спалах африканської чуми свиней

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    Африканську чуму свиней виявили в одному із домогосподарств - У селі на Київщині спалах африканської чуми свиней
    Африканську чуму свиней виявили в одному із домогосподарств

    У селі введено карантин

    У с. Триліси Фастівського району Київщини виявлено спалах африканської чуми свиней. Про це повідомляє Фастівська міська рада. 

    На місці захворювання працюють епідеміологи, територія господарства ізольована.

    У с. Триліси введено карантин.

    Відповідно до протиепідемічного протоколу на території села повинен відбутися подвірний забій свиней в усіх без виключення домогосподарствах.

    Африканська чума свиней - вірусна хвороба, яка майже у 100% завершується смертю тварини.


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    І хоча АЧС напряму не загрожує людині, однак вірус у разі його потрапляння до організму значно послаблює імунну систему людини і може стати збудником інших хвороб.

    Київщина свині хвороби карантин
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