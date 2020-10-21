У селі на Київщині спалах африканської чуми свиней



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Африканську чуму свиней виявили в одному із домогосподарств

У селі введено карантин

У с. Триліси Фастівського району Київщини виявлено спалах африканської чуми свиней. Про це повідомляє Фастівська міська рада.

На місці захворювання працюють епідеміологи, територія господарства ізольована.

У с. Триліси введено карантин.

Відповідно до протиепідемічного протоколу на території села повинен відбутися подвірний забій свиней в усіх без виключення домогосподарствах.

Африканська чума свиней - вірусна хвороба, яка майже у 100% завершується смертю тварини.





І хоча АЧС напряму не загрожує людині, однак вірус у разі його потрапляння до організму значно послаблює імунну систему людини і може стати збудником інших хвороб.