Фахівці розповіли, як відрізнити грип від коронавірусу та не захворіти



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Цього сезону епідеміологи очікують, що до України прийде чотири штами грипу

Як реагуватиме організм людини, якщо одночасно в ньому зустрінуться Covid-19 та грип, науковці не знають

Всесвітня організація охорони здоров'я вже визначила, який грип циркулюватиме цьогоріч. В Україні переважатимуть чотири штами. Два з них – типу Б – «Вашингтон» та «Пхукет», ще два – типу А – «Гуангдонг-Маонан» (Н1N1) та «Гонконг» (H3N2).

Обидва нові для українців. Епідеміологи прогнозують, що переважатиме саме «Гонконг».

В групі ризику передусім опиняться люди похилого віку та з хронічними захворюваннями.

Ускладнення залежать від супутніх захворювань. Основні з них – тяжкі пневмонії.

Симптоми грипу ідентичні до коронавірусу – лихоманка, інтоксикація, ломота в тілі, кашель та ядуха. Однак відрізняються ці два захворювання інкубаційним періодом: на відміну від коронавірусу, грип розвивається стрімкіше.

«Симптоми грипу дуже сильно наростають. Якщо вже почалась температура або нездужання, то це може за години розвинутись. При коронавірусі може бути, що сьогодні людина відчуває нездужання, а завтра зранку встає і думає

«Наче нічого поганого, ніби все нормально». А на вечір може піднятися температура», – розповідає фахівчиня Алла Мироненко.

Від ускладнень грипу минулого епідсезону померла 71 людина. Загалом на грип та ГРВІ перехворіло майже 5 мільйонів українців.

За даними Центру громадського здоров'я, наразі циркуляцію вірусів грипу в Україні не зафіксовано. Початок зростання захворюваності очікують у листопаді.

Як реагуватиме організм людини, якщо одночасно в ньому зустрінуться два віруси – Covid-19 та грип – науковці не знають. Тому радять, захистити себе хоча б від грипу, зробивши щеплення.

Цьогоріч в Україну завезуть понад 600 тисяч доз вакцини від нього. У аптечній мережі вакцина корейського виробництва від грипу має вже бути – десь раніше, десь пізніше.

Карантин та масковий режим зменшили контакти, тому цей епідсезон, прогнозують епідеміологи, може значно розтягнутись у часі. Припускають, що грип вкладатиме у ліжко українців аж до літа 2021 року. А ось епідемію ж короновірусу зупинить, вочевидь, хіба що масове щеплення вакциною, яку ще треба створити.

Джерело: ТСН