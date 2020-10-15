У Китаї свині захворіли на «коронавірусну діарею», яка небезпечна й для людини



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Зоонозні коронавіруси (ті, що переходять від тварин в популяцію людей) – постійна загроза

Новий коронавірус в першу чергу вражає клітини кишечника

Вчені у Китаї виявили високопатогенний коронавірус SADS-CoV, який призводить до синдрому гострої діареї у свиней, особливо у поросят. Біологи з Університету Північної Кароліни в Чейпел-Хілл заразили їм культури людських клітин, тобто показали, що він небезпечний і для нас. Дослідження опубліковано в журналі PNAS.

Автори пишуть, що SADS-CoV, ймовірно, походить від коронавірусів кажанів HKU2. На їхню думку, він «перескочив» від рукокрилих на стадо свиней в Китаї приблизно в 2016-му. Це альфа-коронавірус (на відміну від ковідного бета-коронавірусу), і він в першу чергу вражає клітини кишечника.

Генетики зібрали для дослідів рекомбінантний вірус (rSADS-CoV), який, як з'ясувалося, ефективно реплікується в багатьох клітинах тварин і приматів зокрема. При цьому патоген не використав рецептори ACE-2, DPP4 або CD13 для «абордажу» клітин і проникнення в них, як це робить вірус при Covid-19.

«Наші дані показують, що SADS-CoV має широкий спектр господарів і володіє внутрішнім потенціалом до поширення між тваринами і людьми. Ефективне зростання вірусу в первинних клітинах легенів і кишечника людини вказує, що SADS-CoV – потенційний новий коронавірус підвищеного ризику, який може негативно вплинути на світову економіку й здоров'я людини», – застерегли біологи.

Було перевірено і лікування хвороби від SADS-CoV. Ремдесивір, який зараз використовують у важких випадках Covid-19, «ефективно блокував» реплікацію rSADS-CoV в пробірці.