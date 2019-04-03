У школі під Києвом підліток розпилив невідому речовину



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Серед дітей постраждалих немає

В їдальні однієї зі шкіл міста Бровари, що під Києвом, хлопець на перерві хотів похизуватись перед групою однолітків предметом самозахисту і розпилив невідому газоподібну речовину. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Щоб попередити можливе отруєння та провітрити приміщення школи, навчальний процес завершився раніше і всіх учнів відпустили додому. З дітей ніхто не постраждав.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та працівники ювенальної превенції Броварського відділу поліції.

Встановлено, що 16-річний хлопець прибав аерозольний балончик з невідомим наповнювачем напередодні в одному з магазинів.

З неповнолітнім правопорушником поліцейські провели роз’яснювальну бесіду та склали відносно нього адміністративний протокол за дрібне хуліганство.

Адмінматеріали за ст. 173 КУпАП будуть направлені до суду для прийняття законного рішення.

Як повідомили в управлінні освіти та науки Броварської міської ради, інцидент стався близько 10 години ранку у їдальні школи №5.