У січні понад 70 киян подали заяви на зміну по батькові

Особа, яка досягла 16 років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище, власне ім'я, та (або) по батькові

Тепер закон дозволяє змінювати не лише своє прізвище або ім‘я, а й по батькові

У січні 2021 року 73 жителі Києва подали до відділів державної реєстрації актів цивільного стану заяви про зміну по батькові.

Про це Укрінформу повідомили у Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ).

«Всього за січень до відділів ДРАЦС Києва було подано 73 заяви про державну реєстрацію зміни імені, а саме: по батькові. У Київській області подали 6 заяв на зміну по батькові, на Черкащині – 7», – поінформували в управлінні.

Як зауважив керівник Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко, чимало громадян чекали початку 2021 року, оскільки раніше можливості змінити по батькові не було.

«До ухвалення Цивільного кодексу 2004 року у громадян була така можливість, але потім законодавство змінилося, і на власний розсуд стало можливо змінити тільки прізвище та власне ім’я. По батькові ж мало відповідати імені батька. Але є багато таких історій, коли людина не хоче себе пов’язувати зі своїм біологічним батьком і хоче позбутися від по батькові, прописаного у свідоцтві про народження. Тобто, це буде така сама процедура, реєстрація, яка називається «зміна імені», оскільки за нашим законодавством ім’я містить у собі прізвище, власне ім’я та по батькові», – пояснив Міненко.

Згідно з новаціями, фізична особа, яка досягла 16 років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище, власне ім'я, та (або) по батькові. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має таке право тільки за згодою батьків. У Центральному управлінні Мін’юсту також наголосили, що в разі заперечення одного з батьків щодо зміни по батькові дитини спір щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків стосовно дитини та інші обставини, що засвідчують відповідність зміни по батькові інтересам дитини.

«На працівників відділів держреєстрації актів цивільного стану це ніяк не вплине, тому що механізм зміни імені залишився той самий. За навантаженням це не такий великий відсоток людей, які хочуть змінити своє прізвище, власне ім’я або по батькові. До прикладу, загалом у 2020 році відділами ДРАЦС Києва, Київщини та Черкащини було прийнято майже 300 тисяч осіб», – розповів Міненко.