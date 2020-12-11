Мін'юст пояснив, що загрожує власникам землі у 2021 році зі старими державними актами на землю

Сподіваємося, що відкриття ринку землі в Україні стане потужним імпульсом для розвитку української аграрної галузі, – зазначила Оніщук

Власникам землі слід потурбуватися про належне оформлення документів, щоб захиститися від «реєстраційного» рейдерства. Про це заявила заступниця міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук, повідомляє сайт міністерства.

Оніщук наголосила на необхідності дотримуватись «базових правил майнової гігієни», аби захистити свою землю від нечесних ділків. Це допоможе після скасування в Україні з 1 липня 2021 року заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у приватній власності.

Заданими Міністерства юстиції, йдеться про наступні процедури, які мають зробити власники землі, у своїх в інтересах:

потурбуватися про належне оформлення документів, що посвідчують право власності,

присвоєння кадастрового номера ділянці і внесення відповідних відомостей до ДРП.

Якщо речове право зафіксовано лише на паперових носіях, наприклад, на руках є державний акт на землю старого зразка і коректні відомості про земельні володіння досі не зображений у ДЗК, варто спершу подбати про присвоєння ділянці кадастрового номера, а потім – про офіціалізацію статусу власника землі у ДРП.

«Так звані державні акти на землю старого зразка є дійсними, тобто держава їх визнає. Проте сьогодні головною умовою для проведення будь-яких юридичних операцій із землею є присвоєння їй кадастрового номера, а запорукою захисту майна від шахрайських оборудок – зацифрування відповідних відомостей: внесення їх до ДРП. Сподіваємося, що відкриття ринку землі в Україні стане потужним імпульсом для розвитку української аграрної галузі й залучення інвестицій, але аж ніяк не для активізації «реєстраційного» рейдерства», – додала Ольга Оніщук.

Читайте також: