Як правильно закрити ФОП: пояснення Мін'юсту

Електронна послуга дозволяє здійснити онлайн-подання заяви про державну реєстрацію припинення фізичною особою-підприємцем її підприємницької діяльності

Незалежно від того, чи здійснює фізична особа-підприємець діяльність, щомісяця нараховуються податки, якщо ви особа, яка працює за спрощеною системою оподаткування.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції.

З початку 2020 року «сплячі» фізичні особи-підприємці вперше задумалися про припинення своєї діяльності, а тепер, під час складної економічної ситуації і карантину, проблема постала ще гостріше.

Як припинити діяльність ФОП?

Щоб закрити ФОП, Ви повинні подати заяву про припинення підприємницької діяльності до будь-якого держреєстратора, оскільки на державну реєстрацію фізичних осіб-підприємців не розповсюджується принцип територіальності.

Потім подати ліквідаційну звітність до контролюючих органів за місцем реєстрації (ФОП-загальносистемник – протягом 30 календарних днів з дати припинення. ФОП-спрощенець – 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу).

Звіт з ЄСВ необхідно подати протягом 30 календарних днів з дати припинення.

Далі сплатити єдиний податок та ЄСВ за повний місяць, в якому подано заяву держреєстратору, та провести остаточні розрахунки.

Потім отримати виписки про рух коштів на рахунках за останні 3 роки та знятись з обліку в контролюючих органах (контролюючі органи проводять перевірки платників щодо правильності нарахування податків і зборів).

Датою припинення діяльності ФОП вважають дату державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такого ФОП в Єдиному державному реєстрі.

Якщо немає статусу підприємця, то немає боргів?

Це не так.

Якщо заборгували оплати постачальникам, орендодавцю, навіть якщо закриєте ФОП, на вас можуть подати до суду як на звичайну фізособу, адже підприємці відповідають за зобов’язаннями своїм майном (ст. 52 ЦКУ).

Як звільнити найманих працівників?

Якщо Ви плануєте закрити ФОП і у Вас є наймані працівники, то їх звільняйте за процедурою скорочення за п. 1 ст. 40 КЗпП.

Повідомити працівника треба у двомісячний термін.

Якщо хочете звільнити його раніше, то це можливо зробити лише за його згодою. Необхідно видати наказ про звільнення, дати на підпис працівнику і видати копію наказу на руки (ч. 2 ст. 47 КЗпП). Та працівник повинен розписатися на оригінальному примірнику наказу, проставивши дату.

У день звільнення потрібно виплатити йому належні суми: це не тільки зарплата, але й компенсація за невикористану відпустку тощо (ст. 116 КЗпП).

Перевірте, чи закрили ФОП

На сайті Міністерства юстиції України (https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search) введіть свій десятизначний податковий номер, статус має бути «припинено».

Проте не обов’язково звертатись до державних органів фізично, закрити підприємницьку діяльність можна і онлайн.

Як припинити ФОП онлайн?

Електронна послуга дозволяє здійснити онлайн-подання заяви про державну реєстрацію припинення фізичною особою-підприємцем її підприємницької діяльності.

ФОП позбавляється статусу підприємця від дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідного запису. Припинення підприємницької діяльності здійснюється незалежно від адреси місця проживання ФОП у межах України.

Для цього потрібно скористатися порталом/додатком «Дія» та пройти кілька кроків:

Крок 1. Вам знадобиться електронний підпис (кваліфікований електронний підпис).

Крок 2. Зареєструйтеся чи авторизуйтеся (якщо вже зареєстровані) у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.

Крок 3. Заповніть онлайн-форму на отримання послуги. Вся важлива інформація вже зберігається в системі – Ви маєте лише перевірити, чи вона вірна, та підписати заяву за допомогою вашого електронного підпису.

Крок 4. Підписану заяву буде автоматично надіслано до реєстратора, інформацію про закриття також надіслано до податкової служби.

Крок 5. Статус заяви можна перевірити у кабінеті громадянина. Повідомлення про закриття ФОП з’явиться у кабінеті та буде відправлено електронною поштою.

Реєстратор вносить інформацію про закриття ФОП до Єдиного державного реєстру та інформує податковий орган, де було зареєстровано фізичну особу-підприємця, що цей ФОП закрито.

Якщо Ви працювали зі спрощеною системою оподаткування, Вас буде виключено з реєстру платників єдиного податку й реєстру платників ПДВ. З цього моменту Ваш ФОП вважається закритим.

Як відомо, з 1 серпня 2020 року українські підприємці можуть замість традиційних касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій – РРО) застосовувати програмні касові апарати (програмні РРО). Програмний РРО від податкової можна скачати на смартфон, комп’ютер або інший пристрій, який має операційну систему Android чи Windows і під’єднаний до інтернету. Застосунок можна використовувати як касовий апарат.

Критики обов’язкової фіскалізації бізнесу фізичних осіб-підприємців, зокрема, представники руху #SaveФОП стверджують, що проблема безкоштовних РРО – нібито обмеженість кількості позицій, які можна занести в «касовий апарат у смартфоні».

Також деякі підприємці, які займаються торгівлею, наприклад, на ринках, позбавлені доступу до електрики. Це ускладнює зарядку батарей смартфонів.