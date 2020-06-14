Мер столиці показав новий фонтан у парку Партизанської слави



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Підсвічування фонтану має вражаючу палітру відтінків кольорів

Капітальний ремонт парку Партизанської слави – на завершальній стадії

У парку Партизанської слави почав працювати новий світловий пішохідний фонтан. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Мер оприлюднив відео нового водограю.

«Друзі! У парку Партизанської слави почав працювати новий світловий пішохідний фонтан. Зараз тестують різні програми роботи фонтану. Видовище – захоплююче! Дітлахи в захваті! Вода в фонтані рухається у двох напрямках: падає, мов водоспад, з арок та підіймається знизу, утворюючи пішохідний фонтан», – написав Кличко.

Серед програм роботи водограю будуть «хвилі», «сходинки» та інші візерунки з води. Підсвічування фонтану має вражаючу палітру відтінків кольорів. А, натиснувши спеціальні сенсорні кнопки, відвідувачі зможуть створювати свої програми.

«Капітальний ремонт парку Партизанської слави – на завершальній стадії. Там будуть облаштовані доріжки з ФЕМ-покриття, відремонтована громадська вбиральня та бювет, нові лави та урни, здійснюють благоустрій території. Тож невдовзі в столиці з’явиться ще одна оновлена і сучасна зона відпочинку», – зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, 31 травня у Києві розпочали свою роботу центральні київські фонтани, а також унікальний комплекс із дванадцяти гейзерних фонтанів понтонного типу (плавучі фонтани) в акваторії Русанівського каналу.