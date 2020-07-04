Кличко оприлюднив відео, як створюють скульптуру Архистратига Михаїла, що стане частиною нового фонтану



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Фото kiev.klichko.org

«Скульптори вже розпочали фінальний етап робіт із виготовлення скульптури Архистратига Михаїла, що стане частиною нового фонтану на Володимирській гірці» – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook відео про те, як виготовляють скульптуру Архистратига Михаїла, що стане частиною нового фонтану на Володимирській гірці.

«Друзі! Про приємне і красиве. Скульптори вже розпочали фінальний етап робіт із виготовлення скульптури Архистратига Михаїла, що стане частиною нового фонтану на Володимирській гірці. Днями створили 3D-модель скульптури зі спеціального «пластиліну» та почали її сканувати. Далі скульптуру будуть частинами виливати з бронзи та з’єднувати їх. А от основа композиції вже готова», – зазначив у дописі до відео Кличко.

За його словами, встановлять новий фонтан у верхній частині парку «Володимирська гірка», за Михайлівським Золотоверхим собором. Проект був схвалений консультативною радою з питань охорони культурної спадщини при Департаменті охорони культурної спадщини КМДА.

«Зазначу, що проект – меценатський. Його замовником виступає комунальне підприємство «Спецжитлофонд». А з меценатською ініціативою долучитися до створення скульптурної композиції фонтану до міської влади звернулася компанія «Лобортас», – повідомив мер. – Фонтан зі скульптурою Архистратига стане вже другим фонтаном із передбачених проектом реконструкції парку «Володимирська гірка». Перший встановили при виході з парку на пішохідно-велосипедний міст. Архистратиг Михаїл є покровителем Києва. Переконаний, новий гарний фонтан із його скульптурою стане ще одним своєрідним оберегом нашого міста і ще одним магнітом для киян і гостей столиці», – зазначив Віталій Кличко.

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