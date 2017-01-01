У Солом'янському районі житлові будинки залишилися без питної води

Припинено водопостачання до низки будинків на вулиці Борщагівській

Через пошкодження на магістралі d 500 на зеленій зоні на вул. Борщагівській, 126 тимчасово буде припинено водопостачання до низки будинків у Солом’янському районі столиці. Про це інформують у ПрАТ «АК «Київводоканал», повідомляє «Главком». Так, у наслідок аварії тимчасово буде припинено водопостачання у



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Припинено водопостачання до низки будинків на вулиці Борщагівській

Через пошкодження на магістралі d 500 на зеленій зоні на вул. Борщагівській, 126 тимчасово буде припинено водопостачання до низки будинків у Солом’янському районі столиці. Про це інформують у ПрАТ «АК «Київводоканал», повідомляє «Главком».

Так, у наслідок аварії тимчасово буде припинено водопостачання у будинки на вул. Академіка Янгеля, 14/1, 20, 22, у гуртожиток на вул. Виборзькій, 2 та до учбового корпусу на вул. Борщагівська, 126. Роботи з ліквідації аварії ведуться.

Автоцистерна з водою знаходиться за адресою: вул. Академіка Янгеля, 22.