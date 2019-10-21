Київ накрило смогом: що сталося?



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Задимленість спостерігається у Голосіївському районі Києва

Наразі у селі Романків в Обухівському районі Київщини горить понад 1,4 га торфовищ, гасіння продовжується.

Через погодні умови та велику площу загоряння спостерігається погіршення повітря у Голосіївському районі Києва. На місце направлено «Київський лабораторний центр МОЗ України» та лабораторію Київської служби порятунку для проведення замірів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Поради, що робити у випадках задимленості:

обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;

тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;

ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі;

не гуляти під дощем, а якщо потрапили під дощ – за першої можливості прийняти душ.

Фахівці радять: якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

Як повідомлялося, в с. Коржі Баришівського району горіло залягання торфу на площі близько 0,4 га окремими осередками.

Нагадаємо також, що у вересні жителі Голосіївського району Києва скаржилися на те, що вулиці огорнуло густим димом, а їдкий запах просочився у приміщення. Це задимлення пов'язано з пожежею на сміттєзвалищі в Обухівському районі Київської області.