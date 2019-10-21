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    Бабине літо у Києві встановило четвертий температурний рекорд

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    Бабине літо у Києві встановило четвертий температурний рекорд

    19 жовтня 2019 року у Києві було побито температурний рекорд, зафіксований цього дня у 1957 році

    У суботу, 19 жовтня, у Києві яскраве бабине літо ознаменувалось черговим температурним рекордом.

    Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

    За даними спостережень метеостанції обсерваторії, після полудня 19 жовтня стовпчик термометра піднявся до +23,3 градуси, що на 2,1 градуси вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого цього дня у 1957 році.

    Це вже четвертий температурний рекорд бабиного літа у Києві.

    Як повідомлялося, у суботу, 12 жовтня, у Києві розпочалося бабине літо. Стовпчик термометра піднявся вище +23 градуси. Станом на 15 жовтня бабине літо в столиці встановило два температурні рекорди.

    Після полудня 15 жовтня було встановлено ще один температурний рекорд: стовпчик максимального термометра піднявся до +24,1, що на 0,4 градуса вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 1885 році, тобто 134 роки тому.

    Аномальне тепло в середині жовтня спричинило цвітіння дерев у Києві, які зазвичай квітнуть навесні.

    У понеділок, 21 жовтня, у Києві та столичній області сильний туман.

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