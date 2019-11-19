У столичній мерії відбудеться показ фільму британського режисера про Майдан



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У мерії відбудеться відкриття фотовиставки про події на Майдані

У четвер, 21 листопада, о 14:00 у Колонній залі Київської міської держадміністрації відбудуться урочистості до Дня Гідності та Свободи за участю представників київської влади, Міністерства культури, молоді та спорту України, Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Гідності, учасників подій листопада 2013 – лютого 2014 року.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Глядачам презентують фільм про Революцію Гідності «Київ незламний». Представить кінострічку її автор – британський панк-режисер Філ Стронґмен.

За інформацією Департаменту суспільних комунікацій, фільм присвячено подіям Майдану з листопада 2013-го до лютого 2014 року, митцям, які брали в них участь, і впливу революції на художників, фотографів, скульпторів, музикантів, кінооператорів та на Східну Європу загалом.

До створення стрічки, зокрема, долучилися митці з Києва, Дніпра та Харкова: піаністка й художниця Владислава Бучко, художник Роман Мінін та скульптор Сергій Шауліс. Фільм знято у стилі поєднання кліпу, інтерв’ю та репортажу. Трансляція триватиме із українськими субтитрами.

Також о 13:00 відбудеться відкриття фотовиставки про події листопада 2013 – лютого 2014 року одного із героїв фільму «Київ незламний» Володимира Шуваєва. Його світлини з Майдану увійшли в сотню кращих за 2014 рік за версією агентства AFP й були опубліковані по всьому світу. Нині працює з міжнародними неурядовими організаціями, зокрема з Організацією Об'єднаних Націй. Має власне фотоагентство, яке знімає різноманітні заходи, події, людей в Україні й закордоном.

Вхід вільний за умови попередньої реєстрації: https://cutt.ly/zeDRtij.