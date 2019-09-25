«Кому він тут потрібний?» Що думають колишні соратники Януковича про його «повернення»

Ймовірне повернення Януковича може стати серйозним викликом для нової влади

«Главком» поцікавився у колишніх «регіоналів», чи вірять вони в повернення свого екс-лідера до рідних пенатів

Екс-президент Віктор Янукович, який після своєї втечі нагадував про себе хіба що пресконференціями, які ставали все більш млявими, та включеннями з ростовського суду, знову оголосив про своє повернення в Україну. Зробив він це устами свого імпозантного захисника Віталія Сердюка. Той заявив, що «захистом здійснюються заходи, що забезпечать можливість його перебування на Батьківщині». Крім того, Сердюк запевнив, що захист Януковича веде роботу з викриття тих, хто влаштував «державний переворот» та «здав Крим». Такі заяви лунають на фоні відкриття Державним бюро розслідувань кримінальної справи проти колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія щодо нібито організації кривавих подій 2 травня 2014 року в Одесі.

Про плани Віктора Федоровича повернутися той же Сердюк заявляв навесні вже після вироку Оболонського суду, на який зараз розглядається апеляція. На той момент це виглядало як жарт, але в нинішніх політичних реаліях, коли один за одним повертаються додому діячі режиму Януковича, чому б не очікувати й появи в «Борисполі» його самого? Зупиняти Януковича може вирок суду, який засудив його до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни. Згідно з вироком, строк відбування покарання буде відраховуватися з часу затримання підсудного. В понеділок відбулося засідання апеляційного суду по цій справі, після якого, власне, адвокат Януковича і розговорився. Продовжиться її розгляд 18 жовтня.

Сміливості Януковичу може надавати і рішення Європейського суду, який скасував минулорічні персональні санкції проти нього, проте лишив дію чинних до березня 2020 року. Сигнал сам по собі для Віктора Федоровича дуже позитивний, бо нинішні санкції є похідними від скасованих. Але зупиняти експрезидента від повернення може не тільки рішення суду, а насамперед загроза особистій безпеці. «Розібратися по-чоловічому» з біглим головою держави буде достатньо бажаючих, в тому числі, з числа колишніх соратників.

Ймовірне повернення Януковича може стати серйозним викликом для нової влади, а конкретно для генпрокурора-неофіта Руслана Рябошапки. Наприклад, колишній секретар Радбезу Раїса Богатирьова, яка повернулась та була затримана, – вже на свободі, хоча й під багатомільйонною заставою, яку вніс Вадим Новинський. Щоправда, вона мала на руках рішення суду про закриття її справи, проте не прорахувала апеляцію від Генпрокуратури, яка це рішення зупинила. У Януковича поки що такого козиря нема та й звинувачення куди серйозніші.

Адвокати Януковича обіцяли оскаржувати вирок київського суду в міжнародних судах. Той же колишній соратник Віктора Федоровича Андрій Портнов свого часу заявляв, що фраза іншого колишнього голови держави Петра Порошенка, що закон про заочне засудження треба було приймати конкретно під кейс Януковича, дає всі підстави скасувати вирок в Європейському суді з прав людини. Втім зараз Портнов дистанціювався від колишнього шефа і дає йому досить принизливі характеристики. Принаймні, в те, що Портнов, який зараз захопився засудженням попередньої влади, впряжеться допомагати Януковичу добиватись необхідних тому результатів в українських судах, віриться слабо. Та й взагалі у колишнього президента не видно серйозних покровителів в ешелонах влади – в його поверненні просто ніхто не зацікавлений. Та й питання, навіщо йому самому міняти спокійне життя на підмосковній Рубльовці на проблемне в Україні.

Що ж очікує біглого екс-президента при гіпотетичному перетині українського кордону?

«Заочне засудження, яке вигадала минула влада, не практикується в жодних країнах, – каже в розмові з «Главкомом» один з адвокатів Януковича Олександр Байдик. – Тому просто нема практики, аби заочно когось осудили, вирок вступив в силу, а потім ця особа приїхала і її одразу арештували. До того ж, вирок в силу ще не вступив».

Але наші співрозмовники в Генпрокуратурі запевнили, що Януковича затримають одразу і доставлять до суду для обрання запобіжного заходу. Те, що вирок не набрав сили, не має значення – його арештують через відкриту кримінальну справу і він буде сидіти за гратами, доки не будуть пройдені апеляційні інстанції. На цьому етапі він може давати покази та захищати себе в суді. Хоча формально прокуратура може й не затримувати Януковича, але такий сценарій важко уявити. Як і те, що підозрюваний у державній зраді, вина якого, до того ж, доведена судом, отримає можливість вийти під заставу. За таких перспектив повертатись біглому екс-президенту можна, тільки якщо він стовідсотково впевнений в розвалі справ проти себе. Звісно, він може покаятись та відсидіти відведений йому строк в українській тюрмі і може навіть вийти достроково, але в таких самопожертвах Янукович ніколи помічений не був.

«Главком» поцікавився у колишніх «регіоналів», чи вірять вони в повернення свого екс-лідера до рідних пенатів.

Євген Балицький

народний депутат 7 та 8 скликань

З точки зору його повернення в політику, я в це не вірю, а просто повернутись йому нічого не заважає – за його шкуркою вже ніхто ганятись не буде. Людина зрадила не тільки нас, як партію, а величезну кількість людей, від нього дурно пахне як від політика, але просто ходити, сидіти в ложі серед інших президентів – чому б ні. Але я все одне не вірю, що він приїде, бо він дуже боягузливий. Хоча б нормальний політик приїхав би і сів до тюрми, а потім достроково б з неї вийшов і мав би своє політичне майбутнє. А Янукович тільки за свої бабки трясеться.

Олександр Попов

голова КМДА (2010–2014 рр.)

Для мене такі заяви – несподіванка, і мені здається, що це «качка». Я був би дуже здивований, якби він повернувся. Думаю, цього не має статись принаймні найближчі роки. Його тут ніхто не чекає. До того ж, питання безпеки для Януковича завжди було одним з пріоритетних і зараз він не стане ризикувати.

Дмитро Шпенов

народний депутат 6–9 скликань

Думаю, це «фокус-група», яку адвокат вирішив провести таким дивним способом, – подивитись, як відреагує суспільство. Я не вважаю, що він повернеться, а якщо й повернеться, то у суспільства буде дуже багато питань до нього. В тому числі, від колишніх однопартійців.

Михайло Папієв

голова Чернівецької облдержадміністрації (2010–2014 рр.),

народний депутат 4,6,8,9 скликань

Абсолютно в це не вірю, тому що пригадую, як він тікав – аж п’яти блищали. Уявити, що в нього через стільки років знайшлася сміливість повернутися, абсолютно нелогічно. Але нехай – welcome! Думаю, це хтось спеціально пускає такі плітки, аби промоніторити обстановку. Може, навіть хтось з його оточення хоче повернутися: вкидається теза, що повертається Янукович, і, поки всі на нього чекають, повертається, наприклад, Азаров чи Арбузов. І політтехнологи можуть припускати, що це не так гостро буде сприйнято.

Тетяна Бахтєєва

народний депутат 4,6,8,9 скликань

Мабуть, для такого вчинка потрібні сили та сміливість, але я не знаю Януковича настільки, щоб казати, чи їх у нього вистачить. Є питання, які багато хто хоче йому задати, в тому числі, і я: як все сталося, хто, що, чому країна опинилась в такій ямі, болоті, з яких нам так важко сьогодні викрутитись. Мабуть, тільки він зможе дати на них відповіді. Але сьогодні багато проблем, які нам треба вирішувати, незалежно від того, чи буде тут Янукович, чи ні.

Євгеній Мураєв№

народний депутат 7,8 скликань

Януковича тут не чекають ані колишні колеги, ані сучасна дійсність. Кому він тут потрібний і яка мета його повернення? Це просто розмови на задану тему. Взагалі інформаційний порядок денний зараз вельми скудний у порівнянні з тим, який формував перед тим політтехнолог Порошенка Ігор Гринів. Нічого ж, по суті, не відбувається, тому, звісно, треба розважати українців.

Павло Вуєць, «Главком»