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    Видатні спортсмени разом з акторами, вояками і волонтерами записали мотиваційне відео до Дня Гідності і Свободи

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    Олександр Шовковський нині входить до тренерського штабу національної збірної з футболу на чолі з Андрієм Шевченком - Видатні спортсмени разом з акторами, вояками і волонтерами записали мотиваційне відео до Дня Гідності і Свободи
    Олександр Шовковський нині входить до тренерського штабу національної збірної з футболу на чолі з Андрієм Шевченком
    Пабло Бегемот

    Люди з усіх куточків України, різних професій і соціальних груп зійшлися на тому, що головна цінність – Свобода

    Дворазовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації Станіслав Медведенко, дворазовий олімпійський чемпіон у веслуванні на каное Юрій Чебан, перший український чемпіон у фрістайлі Олександр Абраменко, найталановитіша українська гімнастка Христина Погранична, легендарний футбольний воротар Олександр Шовковський записалися в мотиваційному відео до Дні Гідності й Свободи, який Україна відзначає 21 листопада, на честь початку Євромайдану в 2013 році.

    Люди з усіх куточків України, різних професій і соціальних груп зійшлися на тому, що головна цінність – Свобода.

    Окрім спортсменів, у ролику, який створений з ініціативи Міністерства культури, молоді і спорту взяли участь герої російсько-української війни, волонтери, учасники Революції Гідності, школярі, а також режисер Ахтем Сейтаблаєв, телеведучі Тетяна Висоцька, Олена Фроляк і Олег Панюта, публіцист Юрій Макаров, художник Олександр Ройтбурд, співаки Андрій Хливнюк, Тарас Тополя і Каша Сальцова, директорка інституту книги Олександра Коваль, науковець Ігор Козловський та інші.

     Дивіться також: Видатні українські спортсмени знялися в мотиваційному ролику на підтримку української мови
    Революція Гідності Олександр Шовковський Олександр Абраменко Олександр Ройтбурд Станіслав Медведенко Юрій Чебан Христина Погранична
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