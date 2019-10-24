Родичі загиблих героїв Небесної Сотні заявили про цинізм Портнова



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«Ми, українці, маємо Гідність і вміємо її боронити, все і всіх купити чи залякати не вийде», - підкреслили активісти

В Громадській організації Родини «Небесної Сотні» засудили заяву ексзаступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова, який написав у соцмережі, що «те, що відбулося у 2014 році, не є революцією, якимось чином пов’язаною із достоїнством».

Про це говориться у заяві, яка розміщена 24 жовтня на сторінці ГО Родини «Небесної Сотні» у Facebook.

«Пане Портнов! Небачений цинізм і наглість, коли людина без Гідності говорить про Гідність інших», - підкреслюється у заяві.

Зазначається, що герої Небесної Сотні та учасники Майдану у 2014 році «вийшли на протест, щоб таких, як ви (мається на увазі ортов. - Ред.) і близько не було на нашій землі».

«Так от, А.Портнов – ми, українці, маємо Гідність і вміємо її боронити, все і всіх купити чи залякати не вийде. А от «воров» держави, ми гнали й будемо гнати», - заявили активісти.

«Правилом гідності уважати, щоб людська особа ніде й ніколи не була несвідомим засобом до якоїсь чужої їй цілі, а тільки сама була ціллю для свого дальшого духовного розвитку. Почуття гідності нерозривно в’яжеться з почуттям пошани до людської особи, і саме тому, що в Україні - у відмінність від московщини - людина з давніх давен була вільна й вміла відстоювати себе від усяких напасників, в Україні високо цінилися почуття особистої гідности, особистої хоробрості й мужності, що визначали характер людини», - додається в заяві.

«На вищому моральному ступені стоять ті, що гідність вбачають у високих моральних якостях, як от принциповість, чесність, правдивість, служіння високій ідеї – батьківщині, правді, красі. Прикладом такого розуміння особистої гідності може бути князь Святослав Хоробрий. Він ні одягом, ні способом життя не відрізнявся від звичайних своїх дружинників, бо це для нього не мало істотного значення. Свою гідність він вбачав у хоробрості, лицарській чесноті, жертвенному служінні батьківщині» - з Української малої енциклопедії (авт. проф. Євген Онацький)», - процитували у своїй заяві активісти.

Як повідомлялось, 23 жовтня Генеральна прокуратура звільнила начальника управління спецрозслідування Сергія Горбатюка. У той же день Горбатюк заявив, що має намір оскаржити своє звільнення і подати заяву до правоохоронних органів на генпрокурора Руслана Рябошапку.

Як відомо, управління Горбатюка займалося справами Євромайдану, які з 2014 року розслідує Генеральна прокуратура.

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