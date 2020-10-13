Метро на Виноградар: Кличко розповів, як просувається будівництво



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Майданчик із будівництва метро на Виноградар Фото: КМДА

Відкрити дві нових станції планують наприкінці наступного року

На будівництві метро на Виноградар проклали вже понад 100 метрів тунелю. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Будівництво метро на Виноградар триває за графіком. На початку вересня від майбутньої станції «Мостицька» ми запустили в роботу тунелепрохідницький механізований комплекс. І на сьогодні вже прокладено 114 метрів тунелю. Також демонтували тимчасові конструкції, що були необхідні для старту комплексу. І тепер він набирає проектну потужність – щоб прокладати 200 метрів тунелю за місяць», - розповів Кличко.

Він повідомив, що роботи не припиняються і на інших ділянках будівництва. Триває процес бетонування двохярусного тунелю, що пройде від станції метро «Мостицька» до станції «Проспект Правди». Там роботи ведуться відкритим способом.

«Відкрити дві нових станції ми плануємо наприкінці наступного року. За оцінками фахівців, ними будуть користуватися понад 90 тисяч пасажирів за добу», - сказав Кличко.

Раніше повідомлялося, що роботи з будівництва метро на Виноградар ведуться одночасно на шести будівельних майданчиках.