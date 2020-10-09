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    Коронавірус атакує, але киянам плювати: як дотримуються маскового режиму в метро (фото)

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    Частина пасажирів узагалі без масок, частина - з масками на підборідді - Коронавірус атакує, але киянам плювати: як дотримуються маскового режиму в метро (фото)
    Частина пасажирів узагалі без масок, частина - з масками на підборідді
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Після припинення рейдів поліції у вагонах столичної підземки пасажири почали їздити без захисних масок

    У той час, коли у Києві щодня зростає захворюваність на коронавірус, мешканці та гості столиці безвідповідально ставляться до дотримання епідеміологічних заходів.

    Зокрема, у столичній підземці, де майже завжди є скупчення людей, багато пасажирів без захисних масок, або ж маски спущені під ніс чи на підборіддя. Про це повідомляє кореспондент «Главкома», який 9 жовтня проїхався в метро, щоб подивитися, як кияни дотримуються маскового режиму.

    Пасажири заходять на станції метро в масках, оскільки працівники метрополітену не пускають порушників. Але далі вже на ескалаторах безвідповідальні пасажири починають знімати з себе захисні маски.

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    Коронавірус атакує, але киянам плювати: як дотримуються маскового режиму в метро (фото)
    Коронавірус атакує, але киянам плювати: як дотримуються маскового режиму в метро (фото)
    Коронавірус атакує, але киянам плювати: як дотримуються маскового режиму в метро (фото)
    Коронавірус атакує, але киянам плювати: як дотримуються маскового режиму в метро (фото)
    Коронавірус атакує, але киянам плювати: як дотримуються маскового режиму в метро (фото)
    Коронавірус атакує, але киянам плювати: як дотримуються маскового режиму в метро (фото)
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Нагадаємо, ще на початку літа співробітники Київського метрополітену спільно з поліцією перевіряли дотримання маскового режиму в вагонах і складали на порушників адміпротоколи.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 8 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 567 осіб. Це на 145 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 7 жовтня було 422 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 26463 випадки захворювання на Covid-19.

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