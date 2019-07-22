У столичній підземці починають облаштовувати мережу інтернету 4G



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Названо строки і перші станції з 4G-покриттям

Тендер на будівництво мережі інтернету 4G у київському метрополітені виграла китайська компанія Huawei.

Тендер було оголошено мобільними операторами зв’язку «Київстар», Vodafone і lifecell.

Про це в коментарі Liga.tech розповіла директор з корпоративних комунікацій Vodafone Вікторія Рубан.

«Починається будівництво. Перші станції: «Академмістечко», «Героїв Дніпра» і «Сирець». До кінця 2020-го буде покрито весь метрополітен», - сказала вона.

Рубан не уточнила, скільки буде коштувати проект для операторів. У грудні 2017 року, до початку тендера, Huawei оцінював подібний проект в $10 млн.

Три оператори поділять суму будівництва мережі порівну.

До слова, у київському метрополітені з 15 липня у перших двох вестибюлях припинили продаж і прийом жетонів.

Пізніше до них приєдналися станції «Позняки» і «Теремки».