Ще одна станція київського метро працює без жетонів



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Жетони не продаються і не приймаються у вестибюлі на виході до ТРЦ «Піраміда»

У Києві станція метро «Позняки» стала наступною після «Нивок», «Теремків» та «Іподрому», в якій не приймаються і не продаються жетони. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

«Вестибюлів з сучасними засобами оплати стає більше. До станції «Нивки» (вихід до пожежної частини), станції «Іподром» (вихід до Іподрому) та «Теремки» (вихід до «Магелану») приєднався вестибюль (вихід до ТРЦ «Піраміда») станції «Позняки», - йдеться в повідомленні.

Водночас раніше куплені жетони можна ще використати на інших вестибюлях даних станцій та всіх інших.

Раніше повідомлялося, що один із вестибюлів на «Позняках» перестане продавати і приймати жетони з 21 липня.

Нагадаємо, що жетон буде поступово виведено з обігу до 30 жовтня 2019 року.

Як платити в метро:

картка метро

продається на працює на усіх станціях, як за готівку так і безготівково

заставна вартість 15 грн (повертається при здачі картки після використання поїздок у касу)

вартість поїздок від 8 до 6,5 грн, в залежності від кількості

можна проводити групу осіб (наприклад, якщо ви везете дітей на екскурсію)

дійсна рік після останньої поїздки

безконтактна банківська картка

працює на жовтих турнікетах

вартість поїздки 8 грн

працює з додатками ApplePay та GooglePay

е-квиток

працює як в метро, так і в наземному транспорті (турнікети позначені)

в метро продається на станціях «Хрещатик», «Театральна», «Майдан Незалежності», «Лісова», «Арсенальна», «Академмістечко», «Теремки», «Видубичі», «Почайна»

вартість 50 грн

вартість поїздок від 8 до 6,5 грн, в залежності від кількості

поповнення он-лайн

Як повідомлялося, у київському метрополітені з 15 липня у перших двох вестибюлях припинили продаж і прийом жетонів.