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    Ще одна станція київського метро працює без жетонів

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    Ще одна станція київського метро працює без жетонів

    Жетони не продаються і не приймаються у вестибюлі на виході до ТРЦ «Піраміда»

    У Києві станція метро «Позняки» стала наступною після «Нивок», «Теремків» та «Іподрому», в якій не приймаються і не продаються жетони. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    «Вестибюлів з сучасними засобами оплати стає більше. До станції «Нивки» (вихід до пожежної частини), станції «Іподром» (вихід до Іподрому) та «Теремки» (вихід до «Магелану») приєднався вестибюль (вихід до ТРЦ «Піраміда») станції «Позняки», - йдеться в повідомленні.

    Водночас раніше куплені жетони можна ще використати на інших вестибюлях даних станцій та всіх інших. 

    Раніше повідомлялося, що один із вестибюлів на «Позняках» перестане продавати і приймати жетони з 21 липня.

    Нагадаємо, що жетон буде поступово виведено з обігу до 30 жовтня 2019 року. 

    Як платити в метро:

    картка метро

    • продається на працює на усіх станціях, як за готівку так і безготівково
    • заставна вартість 15 грн (повертається при здачі картки після використання поїздок у касу)
    • вартість поїздок від 8 до 6,5 грн, в залежності від кількості
    • можна проводити групу осіб (наприклад, якщо ви везете дітей на екскурсію)
    • дійсна рік після останньої поїздки

    безконтактна банківська картка

    • працює на жовтих турнікетах
    • вартість поїздки 8 грн
    • працює з додатками ApplePay та GooglePay 

    е-квиток

    • працює як в метро, так і в наземному транспорті (турнікети позначені)
    • в метро продається на станціях «Хрещатик», «Театральна», «Майдан Незалежності», «Лісова», «Арсенальна», «Академмістечко», «Теремки», «Видубичі», «Почайна»
    • вартість 50 грн 
    • вартість поїздок від 8 до 6,5 грн, в залежності від кількості
    • поповнення он-лайн

    Як повідомлялося, у київському метрополітені з 15 липня у перших двох вестибюлях припинили продаж і прийом жетонів.

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