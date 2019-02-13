У столичній підземці затримали чоловіка за грабіж у торговому центрі



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Під час поверхневого огляду у зловмисника виявлено вкрадений телефон і телескопічну палицю Фото: Нацполіція

Зловмисник вхопив із прилавка магазину мобільний телефон і спустився у підземку

На вулиці Антоновича Голосіївського району столиці у торговому центрі зловмисник зайшов у магазин електронної техніки та вирішив вкрасти цінні речі. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як розповів начальник управління поліції метрополітену Михайло Ніконов, чоловік спочатку розглядав на прилавках мобільні телефони, а потім схопив смартфон і вибіг з магазину. Співробітники закладу відразу зателефонували до поліції та описали зовнішність грабіжника.

«Отримавши інформацію щодо пограбування, поліцейський, який ніс службу на станції метро «Либідська», почав ретельно відпрацьовувати прилеглу територію. Через кілька хвилин він помітив схожого за прикметами чоловіка, який забіг до підземки. Правоохоронець наздогнав його та під час поверхневого огляду виявив вкрадений телефон і телескопічну палицю», - повідомив Ніконов.

Встановлено, що правопорушник - це 45-річний місцевий мешканець, якого раніше поліцейські затримували у Дарницькому районі за вчинення квартирної крадіжки.

За даним фактом слідчим відділом управління поліції в метрополітені розпочато кримінальні провадження за ст. 186 (Грабіж) та ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.