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    У столичній поліції похвалилися, що у них кожен четвертий – поліглот

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    Столичні правоохоронці можуть вільно спілкуватися з іноземними туристами - У столичній поліції похвалилися, що у них кожен четвертий – поліглот
    Столичні правоохоронці можуть вільно спілкуватися з іноземними туристами
    Фото: Богдан Кутєпов, Громадське

    В Україні не передбачені доплати правоохоронцям за знання іноземних мов

    Кожен четвертий співробітник особового складу Головного управління Нацполіції в Києві володіє однією і більше іноземними мовами. Про це йдеться у відповіді начальника столичної поліції Андрія Крищенка на запит депутата Київради Олександра Пабата.

    «В тему розвитку київського туризму, стало цікаво дізнатися про лінгвістичний прогрес в рядах доблесних правоохоронців. Згідно з останніми даними, із 7271 співробітників ГУ Нацполіціі 1750 тією чи іншою мірою поліглоти», - написав Пабат на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши офіційну відповідь Крищенка.

    Депутат також зазначив, що, незважаючи на існуючу в світі практику доплати правоохоронцям за знання іноземних мов, нашим законодавством подібне заохочення (мотивація) не передбачені.

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    У столичній поліції похвалилися, що у них кожен четвертий – поліглот
    У столичній поліції похвалилися, що у них кожен четвертий – поліглот

    Як повідомлялося, столична влада очікує, що українську столицю уже в 2019 році відвідають 5 мільйонів туристів (як внутрішніх, так й іноземних). Туристична галузь приносить у річний бюджет Києва більше 200 мільйонів гривень.

    На пленарному засіданні Київської міської ради 31 січня депутати затвердили нові ставки туристичного податку. В основі формули – європейська практика: стягнення прив’язали не до вартості проживання у готелі чи хостелі, а до мінімальної заробітної плати, яка встановлюється в Україні на поточний рік

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    Київ мова туризм Андрій Крищенко поліція
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