В Україні минулого року зменшилася кількість вбивств - Нацполіція



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Вже другий рік поспіль у нас в країні є найнижчою кількість учинених умисних убивств за всі роки незалежності, - Аброськін

Всього було зафіксовано 172 тяжких злочинів

У 2018 році в Україні було зафіксовано 463,3 тис. злочинів, серед яких - 1508 умисних вбивств. Про це повідомив у Facebook заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

Як зазначається, серед цих злочинів було зафіксовано 172 тис. тяжких та особливо тяжких.

«Загалом, у порівнянні з 2017 роком, кількість вчинених злочинів зменшилась на сім відсотків, а тяжких та особливо тяжких – на 13 відсотків. Вже другий рік поспіль у нас в країні є найнижчою кількість учинених умисних убивств за всі роки незалежності», - розповів заступник голови Нацполіції.

Аброськін також повідомив, що зростає ефективність розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів.



«Водночас у 2017 році поліцейські розслідували 495,8 тисяч злочинів. Серед них 197,7 тисяч були тяжкими та особливо тяжкими», - сказав Аброськін.