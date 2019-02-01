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    Кримінал

    В Україні минулого року зменшилася кількість вбивств - Нацполіція

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    Вже другий рік поспіль у нас в країні є найнижчою кількість учинених умисних убивств за всі роки незалежності, - Аброськін - В Україні минулого року зменшилася кількість вбивств - Нацполіція
    Вже другий рік поспіль у нас в країні є найнижчою кількість учинених умисних убивств за всі роки незалежності, - Аброськін

    Всього було зафіксовано 172 тяжких злочинів

    У 2018 році в Україні було зафіксовано 463,3 тис. злочинів, серед яких - 1508 умисних вбивств. Про це повідомив у Facebook  заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін. 

    Як зазначається, серед цих злочинів було зафіксовано 172 тис. тяжких та особливо тяжких.

    «Загалом, у порівнянні з 2017 роком, кількість вчинених злочинів зменшилась на сім відсотків, а тяжких та особливо тяжких – на 13 відсотків. Вже другий рік поспіль у нас в країні є найнижчою кількість учинених умисних убивств за всі роки незалежності», - розповів заступник голови Нацполіції. 

    Аброськін також повідомив, що зростає ефективність розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів. 

    «Водночас у 2017 році поліцейські розслідували 495,8 тисяч злочинів. Серед них 197,7 тисяч були тяжкими та особливо тяжкими», - сказав Аброськін. 

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