Поліція зафіксувала 400 порушень за час передвиборчої кампанії



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У дев'яти провадженнях проводиться досудове розслідування

В основному порушення стосувалися розміщення зовнішньої реклами

За січень цього року поліція зафіксувала 400 заяв та повідомлень про порушення проведення передвиборчої агітації. За виявленими фактами складено 91 протокол. Про це повідомив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.

За словами Фацевича, в основному, виявлені порушення стосувалися розміщення друкованої продукції, зокрема - зовнішньої реклами.

«Крім того, слідчі органи проводять досудове розслідування по 9 кримінальним провадженням, що стосуються передвиборчої агітації і виборчого процесу. Зокрема, поліцейські виявили факти спроби підкупу», - розповів Фацевич.

Як повідомлялося, Національна поліція України, станом на 28 січня, зареєструвала 266 заяв про порушення виборчого законодавства. Найбільше правопорушень зафіксовано у Києві, у Закарпатській, Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій і Миколаївській областях.

Крім того, повідомлялося, що в Україні до охорони порядку на виборах президента 31 березня 2019 року залучать близько 60 тис. поліцейських.