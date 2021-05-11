У столичному центрі нефрології вперше посмертно трансплантували нирку (фото)

Донорська нирка запрацювала одразу ж на операційному столі

Минулого тижня у Київському міському центрі нефрології та діалізу вперше посмертно трансплантували нирку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Її отримав 40-річний киянин, нирки якого повністю втратили свою функцію у 2016 році. Відтоді чоловік перебував на гемодіалізі, який тричі на тиждень проходив у Київському міському центрі нефрології та діалізу. Два місяці тому пацієнт став на «лист очікування» нового органу», – написав Поворозник.

За його словами, донором для реципієнта став 57-річний чоловік, який потрапив до Київської обласної лікарні з діагнозом – гострий геморагічний інсульт.

«На жаль, усі спроби його врятувати були марними. Консиліум лікарів діагностував у пацієнта смерть мозку, а дружина дала згоду на донорство. Операція розпочалася пізно увечері 6 травня і тривала три години. Донорська нирка запрацювала одразу ж на операційному столі. Після такої складної операції важко давати прогнози, бо на пацієнта ще чекає тривалий процес відновлення. Проте сьогодні можна стверджувати: стан пацієнта стабільний», – зауважив Поворозник.

Зазначимо, що Київський центр нефрології та діалізу торік увійшов до пілотного проєкту Міністерства охорони здоров’я України із трансплантації. Першу таку операцію у Центрі виконали на початку квітня. Наразі трансплантовано уже три нирки від родинного донора і одну від посмертного.

На «листі очікування» Центру наразі перебуває більше сотні пацієнтів. Це ті, хто уже висловили готовність до трансплантації.

Загалом же замісну ниркову терапію методом гемодіалізу у Центрі проходять 896 пацієнтів. Більшості з них показана трансплантація. Також спеціалісти Київського міського центру нефрології та діалізу опікуються 228 пацієнтами, які живуть трансплантованими в Україні та закордоном із донорськими органами.