Одеські лікарі вперше у світі виконали унікальну операцію на оці

До цього, схожу операцію проводили лише в Італії, але тоді мова йшла про пухлину набагато меншого розміру

Одеські лікарі провели унікальну операцію – забрали велику пухлину на оці молодої дівчини.

Таким чином, врятували їй зір і саме око, повідомляє пресслужба Інституту очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова.

В інституті Філатова повідомили, що операцію 21-річній пацієнтці провели в кінці 2020 року. Оперував один з творців методу високочастотного зварювання біологічних тканин, доктор медичних наук Микола Уманець.

«Під час операції, що тривала кілька годин, кожен розсічений посудину«заварювали», щоб уникнути кровотечі. Через місяць після операції, стало ясно, що вдалося не тільки зберегти очей, але і з'явилося формене зір, якого не було до операції. В даний час наші фахівці готують публікації у відомі в світі офтальмологічні видання», – повідомили в медичному закладі.

До проведеної в Одесі операції, видалення внутрішньоочної гемангіоми в 2019 році провів італійська лікар-офтальмолог Барбара Паролін. Але в інституті Філатова повідомили, що їх іноземна колега мала справу з пухлиною набагато меншого розміру.

«У разі великого розміру освіти і / або невдалого його розташування хірургічне видалення внутрішньоочних гемангіом не проводиться через дуже високого ризику кровотечі та відсутності ефективних методів його зупинки. Найчастіше єдиним способом вирішення проблеми є видалення ока », – пояснили медики.

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