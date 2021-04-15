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    Вінницькі кардіологи провели унікальну операцію: серце пацієнта не билося 30 хв

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    Пацієнта у задовільному стані уже виписали додому - Вінницькі кардіологи провели унікальну операцію: серце пацієнта не билося 30 хв
    Пацієнта у задовільному стані уже виписали додому
    Фото Facebook

    В операції брали участь київські колеги з Інституту серцево-судинної хірургії ім.М.М. Амосова

    У Вінницькій обласній клінічній лікарні ім.М. І.Пирогова провели унікальну операцію на серці. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник хірургічної служби КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова» Ярослав Хребтій.

    Медики займались протезуванням висхідного відділу аорти при розриві висхідного відділу аорти з її тотальним розшаруванням. «Операцію було виконано в ургентному порядку за життєвими показами для збереження життя пацієнту», – каже Ярослав Хребтій.

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    Вінницькі кардіологи провели унікальну операцію: серце пацієнта не билося 30 хв
    Вінницькі кардіологи провели унікальну операцію: серце пацієнта не билося 30 хв

    За словами медика, унікальність операції полягала в тому, що хворий майже 30 хвилин перебував при зупиненому серці та зупиненому апараті штучного кровообігу.

    В операції брали участь київські колеги з Інституту серцево-судинної хірургії ім.М.М. Амосова Ігор Жеков та його команди.

    Тим часом, у столиці всесвітньо відомий кардіолог прооперував киянина, який був весь час при тямі.

    Теги: лікарня Вінниччина
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