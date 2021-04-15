Вінницькі кардіологи провели унікальну операцію: серце пацієнта не билося 30 хв

В операції брали участь київські колеги з Інституту серцево-судинної хірургії ім.М.М. Амосова

У Вінницькій обласній клінічній лікарні ім.М. І.Пирогова провели унікальну операцію на серці. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник хірургічної служби КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова» Ярослав Хребтій.

Медики займались протезуванням висхідного відділу аорти при розриві висхідного відділу аорти з її тотальним розшаруванням. «Операцію було виконано в ургентному порядку за життєвими показами для збереження життя пацієнту», – каже Ярослав Хребтій.

За словами медика, унікальність операції полягала в тому, що хворий майже 30 хвилин перебував при зупиненому серці та зупиненому апараті штучного кровообігу.

В операції брали участь київські колеги з Інституту серцево-судинної хірургії ім.М.М. Амосова Ігор Жеков та його команди.

Тим часом, у столиці всесвітньо відомий кардіолог прооперував киянина, який був весь час при тямі.