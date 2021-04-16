У Києві провели унікальну трансплантацію кісткового мозку

Проведено алогенну родинну пересадку кісткового мозку дорослому пацієнту

У Києві провели алогенну родинну трансплантацію кісткового мозку дорослому пацієнту. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

Операцію провели у КНП «Київський центр трансплантації кісткового мозку». У рамках реалізації пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів це – перша така трансплантація.

«До цієї конкретної трансплантації медики готувалися з лютого. Саме тоді до Центру на консультацію потрапив 18-річний хлопець з діагнозом апластична анемія, дуже важка форма. Діагноз було встановлено в Івано-Франківський обласній лікарні в грудні 2020 року. Після проведення консультації було прийнято рішення про можливість проведення алогенної трансплантації кісткового мозку, а враховуючи важкий стан, пацієнт був госпіталізований», – розповіла Гінзбург.

Директорка профільного Департаменту розповіла, що за результатами спеціальних аналізів проведених у КНП «КЦТКМ», був підібраний гістосумісний родинний донор – рідний брат хворого та розпочата термінова підготовка до алогенної трансплантації.

У підготовці були задіяні спеціалісти НДСЛ «Охматдит», де проводилися контрольне HLA-типування, дообстеження хворого та донорський етап. Також із НДСЛ «Охматдит» було отримано специфічні медикаменти, які були використані в режимі кондиціювання та профілактики відторгнення трансплатата.

17 березня 2021 року виконано алогенну трансплантацію кісткового мозку.

«Наразі ми можемо говорити, що операція пройшла успішно. Післятрансплантаційний період проходить без важких ускладнень. Приживлення трансплантату було відзначене вже на 15 день. Сьогодні медики говорять про стан пацієнта як про цілком задовільний. Хлопець продовжує приймати імуносупресивну терапію та потрохи готується до виписки», – запевнила Гінзбург.

Для забезпечення можливості проведення трансплантації кісткового мозку за дорученням Департаменту охорони здоров’я заклад із 2020 року проводив підготовчу роботу.

Зокрема, було розпочато проведення HLA-типування з метою підбору гістосумісної пари донор-реципієнт на базі лабораторії тканинного типування КНП «КЦТКМ»; проведено заміну НЕРА-фільтрів у відділенні трансплантації кісткового мозку та інтенсивної терапії для дорослих та дітей для забезпечення асептичних умов перебування пацієнтів у відділенні в післятрансплантаційний період; проведено заміну та доукомплектування сучасним обладнанням (спеціальний холодильник для зберігання компонентів крові, апарат ШВЛ, монітори пацієнта, аналізатори, стерилізатори тощо).

«Все це надає сьогодні можливість виконувати операції третинного рівня на базі комунальної клініки. Про це свідчить успіх трансплантації кісткового мозку, що була проведена 17 березня. Сподіваюся, вона надала шанс на життя молодому хлопцеві», – підсумувала Гінзбург.

Нагадаємо, у Києві пройшла унікальна кардіологічна операція, під час якої пацієнт був увесь час при тямі.