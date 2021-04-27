Затримано водія, який втік з місця смертельної ДТП у Києві

Прокуратура проситиме суд взяти водія під варту

Правоохоронці затримали водія, який 25 квітня на проспекті Гагаріна в Києві скоїв смертельну ДТП та втік з місця пригоди. Йому вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

26 квітня за результатами проведених оперативних заходів водія Nissan Teana затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Чоловіку повідомлено про підозру та процесуальним керівником до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП.

Досудове розслідування здійснюється слідчими поліції Києва.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Як повідомлялося, 25 квітня на столичному проспекті Гагаріна автомобіль Nissan Teana на великій швидкості вилетів на газон і кілька разів перекинувся. У результаті події постраждало двоє пасажирів – жінка віком близько 40 років загинула на місці пригоди, інша жінка, 1998 року народження, госпіталізована до медичного закладу у важкому стані.

За кермом автомобіля був молодий чоловік, який зник із місця трагедії. Поліція відкрила кримінальне провадження і розшукувала водія.