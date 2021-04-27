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    Три людини загинули, ще одна в лікарні внаслідок ДТП на Закарпатті

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    Для деблокування загиблих із понівеченого авто залучався особовий склад та техніка&nbsp; - Три людини загинули, ще одна в лікарні внаслідок ДТП на Закарпатті
    Для деблокування загиблих із понівеченого авто залучався особовий склад та техніка 
    Фото zk.dsns.gov.ua

    Аварія сталася на автошляху національного значення Мукачево-Рогатин-Львів між селами Залужжя та Зубівка Мукачівського району

    У Мукачівському районі Закарпатської області сталася смертельна ДТП за участю автомобілів Volkswagen Passat та Skoda Octavia. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Закарпатській області.

    26 квітня о 19:22 до Служби порятунку надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху національного значення Мукачево-Рогатин-Львів між селами Залужжя та Зубівка Мукачівського району за участю автомобілів Volkswagen Passat та Skoda Octavia.

    «Внаслідок ДТП 3 осіб (двоє чоловіків 1999 та 1984 років народження, а також жінка 1988 року народження) загинули на місці. Ще одна жінка з політравмами госпіталізована каретою екстренної медичної допомоги до реанімаційного відділення Мукачівської ЦРЛ», – сказано в повідомленні.

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    Три людини загинули, ще одна в лікарні внаслідок ДТП на Закарпатті
    Три людини загинули, ще одна в лікарні внаслідок ДТП на Закарпатті
    Три людини загинули, ще одна в лікарні внаслідок ДТП на Закарпатті

    Зазначається, що для деблокування загиблих із понівеченого авто залучався особовий склад та техніка 17-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Мукачево.

    Тим часом, на Вінниччині на автошляху Немирів-Гайсин поблизу села Зарудинці лоб в лоб зіткнулися дві вантажівки «Мерседес» та «ДАФ». Удар був настільки потужний, що від вантажівок залишилися лише купи брухту. Внаслідок ДТП загинув 45-річний водій «Мерседесу», мешканець Чернівецької області, та 33-річний керманич «ДАФу» з Одещини.

    Теги: ДТП ДСНС вантажівки водій аварія жінка Skoda Octavia Volkswagen
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