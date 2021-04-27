Викрали ВАЗ, щоб поїхати в нічний клуб. У Києві поліція з гонитвою затримала п’яних чоловіків (відео)

Охоронцям порядку довелося застосувати до чоловіків фізичну силу та кайданки

У ніч на 26 квітня столичні патрульні з гонитвою затримали двох чоловіків, які викрали автомобіль ВАЗ. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Так уночі патрульні помітили автомобіль ВАЗ, що рухався Кільцевою дорогою без світла фар. Інспектори подали водієві сигнал про зупинку, натомість він пришвидшився та почав тікати. Врешті на бульварі Кольцова водій не впорався з керуванням та в'їхав в огорожу.

Водій та пасажир кинулися навтьоки, але їх швидко затримали патрульні. Охоронцям порядку довелося застосувати фізичну силу та кайданки.

В обох чоловіків інспектори помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Результат освідування водія – 1,26 проміле.

Як пояснили самі затримані, протягом ночі вони вживали алкоголь, тоді й виникла ідея викрасти ВАЗ та поїхати розважатися далі. «Викрали авто, щоб поїхати в нічний клуб», – сказали чоловіки правоохоронцям.

Замість розваг водій отримав три адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) та за ст. 122-2 (Невиконання вимог про зупинку) КУпАП.

Крім того, патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для кваліфікації дій затриманих стосовно заволодіння автомобілем.