«Не викликав швидку, а дзвонив татові». Нові деталі ДТП, яке влаштував син кандидата в мери Кривого Рогу



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Син кандидата у мери Кривого Рогу від партії «Слуга народу» Дмитра Шевчика збив 11-ріного хлопчика на пішохідному переході

У мережі оприлюднили відео, зняте після того, як син «Слуги народу» збив на пішохідному переході дитину

Син кандидата в мери Кривого Рогу від партії «Слуга народу» Марк Шевчик шість днів тому збив 11-річну дитину на пішохідному переході, проїжджаючи на червоне світло. Замість того, щоб допомоги дитині, 18-річний син «слуги» почав знімати з машини номери і дзвонити своєму татові, а не викликати швидку допомогу дитині.

Як видно з відео, яке опубліковано на Телеграм-каналі «Джокер», свідки події стверджують, що машина Шевчика їхала на червоне світло і навіть не збиралась зупинятися. Хлопчик переходив на зелене світло з мамою, коли його збила автівка сина «слуги». Крім того свідки стверджують, що водій одразу зняв номери з машини. «Під’їхала потім якась «БМВ» і в нього ці номерні знаки забрали», - каже свідок.

Своєю чергою Марк Шевчик на запитання журналістки про те, на якій швидкості він їхав, у грубій формі російською мовою відповідає: «Я ще раз кажу, відійдіть від мене. Слухайте, ви шо, приколюєтеся з мене, бл*ть? Так, відійдіть від мене! Я не хочу з вами спілкуватися, дівчино!»

Крім того, Телеграм-канал «Джокер» стверджує, що 18-річний син «Слуги народу» відомий в Кривому Розі мажор.

Раніше стало відомо, що 4 вересня ввечері 18-річний син кандидата в мери Кривого Рогу від «Слуги народу» Дмитра Шевчика збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході.

Хлопчик отримав закритий перелом скроневої кістки справа, перелом внутрішньої пластинки сигмовидного синуса, забій головного мозку та гематому потилиці. Крім того, у дитини перелом лівого плеча без зміщення, забій грудної клітки і тазу.

Згодом Дмитро Шевчик прокоментував ДТП за участю свого сина Марка. Він заявив, що його син не впорався з керуванням і виїхав на пішохідний перехід, де машина зачепила 11-річного Сашу. Він зазначив, що його син Марк не ховався і не збирався тікати з місця ДТП – він начебто викликав швидку допомогу, був абсолютно тверезий і пройшов медичний огляд, співпрацював з поліцією.