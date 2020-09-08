Дитяче Євробачення-2020 відбудеться дистанційно



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Дитячий пісенний конкурс «Євробачення-2020» відбудеться 29 листопада

Представником від України на Дитячому Євробаченні-2020 стане Олександр Балабанов із піснею «Відкривай»

Дитячий пісенний конкурс «Євробачення-2020» відбудеться за участю 13 країн та в зміненому форматі. Конкурс проведуть дистанційно.

Таке рішення ухвалила Наглядова рада конкурсу через ситуацію з пандемією в Польщі та Європі.

«Обмеження подорожей та поточні проблеми, пов'язані з пандемією означають, на жаль, що ми не можемо привезти всіх артистів до Польщі для особистого змагання на Дитячому пісенному конкурсі «Євробачення» цього року», — зазначив виконавчий директор конкурсу Мартін Остердаль.

Делегаціям не потрібно буде їхати до Польщі, а виробництво сценічних номерів здійснюватиметься в країнах-учасницях. Шоу відбуватиметься в прямому ефірі зі студії у Варшаві за участю міжнародних ведучих та запрошених зірок із дотриманням соціальної дистанції.

Цього року участь у Дитячому Євробаченні-2020 візьмуть такі країни:

• Білорусь;

• Вірменія;

• Грузія;

• Іспанія;

• Казахстан;

• Мальта;

• Нідерланди;

• Німеччина;

• Польща;

• Сербія;

• Росія;

• Україна;

• Франція.

Зазначимо, представником від України на Дитячому Євробаченні-2020 стане Олександр Балабанов із піснею «Відкривай».

Переможця з-поміж 11 учасників, які увійшли до шорт-листа, визначили за результатами оцінювання журі та онлайн-голосування.

Дитячий пісенний конкурс «Євробачення-2020» відбудеться 29 листопада