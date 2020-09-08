Дитяче Євробачення-2020 відбудеться дистанційно
Представником від України на Дитячому Євробаченні-2020 стане Олександр Балабанов із піснею «Відкривай»
Дитячий пісенний конкурс «Євробачення-2020» відбудеться за участю 13 країн та в зміненому форматі. Конкурс проведуть дистанційно.
Таке рішення ухвалила Наглядова рада конкурсу через ситуацію з пандемією в Польщі та Європі.
«Обмеження подорожей та поточні проблеми, пов'язані з пандемією означають, на жаль, що ми не можемо привезти всіх артистів до Польщі для особистого змагання на Дитячому пісенному конкурсі «Євробачення» цього року», — зазначив виконавчий директор конкурсу Мартін Остердаль.
Делегаціям не потрібно буде їхати до Польщі, а виробництво сценічних номерів здійснюватиметься в країнах-учасницях. Шоу відбуватиметься в прямому ефірі зі студії у Варшаві за участю міжнародних ведучих та запрошених зірок із дотриманням соціальної дистанції.
Цього року участь у Дитячому Євробаченні-2020 візьмуть такі країни:
• Білорусь;
• Вірменія;
• Грузія;
• Іспанія;
• Казахстан;
• Мальта;
• Нідерланди;
• Німеччина;
• Польща;
• Сербія;
• Росія;
• Україна;
• Франція.
Зазначимо, представником від України на Дитячому Євробаченні-2020 стане Олександр Балабанов із піснею «Відкривай».
Переможця з-поміж 11 учасників, які увійшли до шорт-листа, визначили за результатами оцінювання журі та онлайн-голосування.
Дитячий пісенний конкурс «Євробачення-2020» відбудеться 29 листопада