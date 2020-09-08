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    Дитяче Євробачення-2020 відбудеться дистанційно

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    Дитячий пісенний конкурс &laquo;Євробачення-2020&raquo; відбудеться 29 листопада - Дитяче Євробачення-2020 відбудеться дистанційно
    Дитячий пісенний конкурс «Євробачення-2020» відбудеться 29 листопада

    Представником від України на Дитячому Євробаченні-2020 стане Олександр Балабанов із піснею «Відкривай»

    Дитячий пісенний конкурс «Євробачення-2020» відбудеться за участю 13 країн та в зміненому форматі. Конкурс проведуть дистанційно.

    Таке рішення ухвалила Наглядова рада конкурсу через ситуацію з пандемією в Польщі та Європі.

    «Обмеження подорожей та поточні проблеми, пов'язані з пандемією означають, на жаль, що ми не можемо привезти всіх артистів до Польщі для особистого змагання на Дитячому пісенному конкурсі «Євробачення» цього року», — зазначив виконавчий директор конкурсу Мартін Остердаль.

    Делегаціям не потрібно буде їхати до Польщі, а виробництво сценічних номерів здійснюватиметься в країнах-учасницях. Шоу відбуватиметься в прямому ефірі зі студії у Варшаві за участю міжнародних ведучих та запрошених зірок із дотриманням соціальної дистанції.

    Цього року участь у Дитячому Євробаченні-2020 візьмуть такі країни:

    • Білорусь;
    • Вірменія;
    • Грузія;
    • Іспанія;
    • Казахстан;
    • Мальта;
    • Нідерланди;
    • Німеччина;
    • Польща;
    • Сербія;
    • Росія;
    • Україна;
    • Франція.

    Зазначимо, представником від України на Дитячому Євробаченні-2020 стане Олександр Балабанов із піснею «Відкривай».

    Переможця з-поміж 11 учасників, які увійшли до шорт-листа, визначили за результатами оцінювання журі та онлайн-голосування.

    Дитячий пісенний конкурс «Євробачення-2020» відбудеться 29 листопада

    Євробачення Польща діти музика конкурс Україна епідемія коронавірус
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