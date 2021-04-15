  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Масштабна нічна пожежа в Києві: на Оболоні палали автомобілі (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У дворі багатоповерхівки горіли три автомобілі - Масштабна нічна пожежа в Києві: на Оболоні палали автомобілі (фото, відео)
    У дворі багатоповерхівки горіли три автомобілі
    Фото: ДСНС

    Вогнем серйозно пошкоджені три автівки

    У ніч на 15 квітня сталась пожежа на просп. Героїв Сталінграда, 41 в Оболонському районі столиці. Інформація про займання автомобілів надійшло до рятувальної служби о 01:46, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце рятувальники встановили, що у дворі 10-поверхового житлового будинку у припаркованому автомобілі Volkswagen Caddy виникла пожежа з розповсюдженням на поруч розташовані автомобілі Nissan Tiida та Honda CR-V.

    О 01:59 пожежу було локалізовано та о 02:03 ліквідовано.

    Внаслідок пожежі в автомобілі Volkswagen Caddy згорів моторний відсік та салон, пошкоджено лакофарбове покриття, в Nissan Tiida згорів моторний відсік, пошкоджено салон та лакофарбове покриття, в автомобілі Honda CR-V пошкоджено переднє праве крило, бампер та фару.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Масштабна нічна пожежа в Києві: на Оболоні палали автомобілі (фото, відео)
    Масштабна нічна пожежа в Києві: на Оболоні палали автомобілі (фото, відео)
    Масштабна нічна пожежа в Києві: на Оболоні палали автомобілі (фото, відео)
    Масштабна нічна пожежа в Києві: на Оболоні палали автомобілі (фото, відео)
    Масштабна нічна пожежа в Києві: на Оболоні палали автомобілі (фото, відео)

    Жертв і постраждалих немає.

    На місці події працювало три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу.

    Причина загоряння наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, 14 квітня на світанку сталася пожежа в житловому комплексі «Львівський» у Петропавлівській Борщагівці Києво-Святошинського району. У дворі будинку загорівся автомобіль BMW. За попередніми даними, це був підпал. Вогонь перекинувся на поруч припарковані автомобілі. У результаті пожежі три автомобілі згоріли вщент, ще один – отримав серйозні пошкодження.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies