Масштабна нічна пожежа в Києві: на Оболоні палали автомобілі (фото, відео)

Вогнем серйозно пошкоджені три автівки

У ніч на 15 квітня сталась пожежа на просп. Героїв Сталінграда, 41 в Оболонському районі столиці. Інформація про займання автомобілів надійшло до рятувальної служби о 01:46, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце рятувальники встановили, що у дворі 10-поверхового житлового будинку у припаркованому автомобілі Volkswagen Caddy виникла пожежа з розповсюдженням на поруч розташовані автомобілі Nissan Tiida та Honda CR-V.

О 01:59 пожежу було локалізовано та о 02:03 ліквідовано.

Внаслідок пожежі в автомобілі Volkswagen Caddy згорів моторний відсік та салон, пошкоджено лакофарбове покриття, в Nissan Tiida згорів моторний відсік, пошкоджено салон та лакофарбове покриття, в автомобілі Honda CR-V пошкоджено переднє праве крило, бампер та фару.

Жертв і постраждалих немає.

На місці події працювало три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу.

Причина загоряння наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 14 квітня на світанку сталася пожежа в житловому комплексі «Львівський» у Петропавлівській Борщагівці Києво-Святошинського району. У дворі будинку загорівся автомобіль BMW. За попередніми даними, це був підпал. Вогонь перекинувся на поруч припарковані автомобілі. У результаті пожежі три автомобілі згоріли вщент, ще один – отримав серйозні пошкодження.