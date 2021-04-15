  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Прикарпаття у вогні. Місцева влада обмежила в’їзд автомобілів до лісів області

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На пожежонебезпечних територіях організують патрулювання, особливо його посилять у вихідні - Прикарпаття у вогні. Місцева влада обмежила в’їзд автомобілів до лісів області
    На пожежонебезпечних територіях організують патрулювання, особливо його посилять у вихідні
    Фото ДСНС

    За минулу добу зафіксовані 15 пожеж в екосистемах області

    Регіональна комісія ТЕБ і НС на Прикарпатті тимчасово обмежили в’їзд автомобілів до лісових масивів та лісопарків регіону, через масові пожежі в екосистемах. Про це повідомив голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук на своїй сторінці у Facebook.

    «Одна із найактуальніших проблем сьогодні – пожежі в екосистемах. Для її вирішення провів засідання регіональної комісії ТЕБ та НС. На ньому прийняли ряд важливих рішень щодо протидії загорянням: тимчасово обмежуємо в’їзд автотранспорту до лісових масивів та лісопаркових зон», – повідомив Бойчук.

    За його інформацією, окрім цього на пожежонебезпечних територіях організують патрулювання, особливо його посилять у вихідні. Також, правоохоронці посилять контроль за дотриманням протипожежної безпеки в екосистемах.

    «Кожного року ми стикаємося із підпалами полів, городів, сміття. Хочу застерегти, що за такі дії передбачено відповідальність», – зазначив Бойчук.

    На Прикарпатті упродовж вихідних рятувальники зафіксували близько 150 випадків підпалів сміття та сухої трави. За минулу добу зафіксовані 15 пожеж в екосистемах області.

    Тим часом, у селі Великі Глібовичі, що належить до Бібрської об’єднаній тергромаді на Львівщині, на приватній автобазі згоріли три автобуси. Вогонь з сухої трави перекинувся на транспорт. Попри зусилля рятувальників, транспорт згорів вщент.

    Теги: пожежа місцева влада сміття пожежна небезпека рятувальники Карпати (гори) ліс ФК Прикарпаття влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies