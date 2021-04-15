Прикарпаття у вогні. Місцева влада обмежила в’їзд автомобілів до лісів області

На пожежонебезпечних територіях організують патрулювання, особливо його посилять у вихідні

За минулу добу зафіксовані 15 пожеж в екосистемах області

Регіональна комісія ТЕБ і НС на Прикарпатті тимчасово обмежили в’їзд автомобілів до лісових масивів та лісопарків регіону, через масові пожежі в екосистемах. Про це повідомив голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук на своїй сторінці у Facebook.

«Одна із найактуальніших проблем сьогодні – пожежі в екосистемах. Для її вирішення провів засідання регіональної комісії ТЕБ та НС. На ньому прийняли ряд важливих рішень щодо протидії загорянням: тимчасово обмежуємо в’їзд автотранспорту до лісових масивів та лісопаркових зон», – повідомив Бойчук.

За його інформацією, окрім цього на пожежонебезпечних територіях організують патрулювання, особливо його посилять у вихідні. Також, правоохоронці посилять контроль за дотриманням протипожежної безпеки в екосистемах.

«Кожного року ми стикаємося із підпалами полів, городів, сміття. Хочу застерегти, що за такі дії передбачено відповідальність», – зазначив Бойчук.

На Прикарпатті упродовж вихідних рятувальники зафіксували близько 150 випадків підпалів сміття та сухої трави. За минулу добу зафіксовані 15 пожеж в екосистемах області.

Тим часом, у селі Великі Глібовичі, що належить до Бібрської об’єднаній тергромаді на Львівщині, на приватній автобазі згоріли три автобуси. Вогонь з сухої трави перекинувся на транспорт. Попри зусилля рятувальників, транспорт згорів вщент.