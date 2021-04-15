На Івано-Франківщині горіла лікарня для пацієнтів із Covid-19 (фото, відео)
Жертв та постраждалих немає
Вранці 15 квітня до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу Долинської Центральної районної лікарні в місті Долина Івано-Франківської області, повідомляє пресслужба ДСНС.
Виникла пожежа покрівлі двоповерхової будівлі та однієї кімнати старого корпусу лікарні. Було евакуйовано 37 осіб, із них чотири особи, які не могли ходити.
О 09.04 пожежу в будівлі інфекційного відділення локалізовано на площі 250 м кв. Для забезпечення електроенергією реанімаційного відділення було задіяно генератор ДСНС.
О 09.49 пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.
Зазначимо, що Долинська Центральна районна лікарня приймає пацієнтів із Covid-19.
Нагадаємо, сталася масштабна нічна пожежа в Києві: на Оболоні палали автомобілі. Вогнем серйозно пошкоджені три автівки.