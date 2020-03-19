У столичному парку велика пожежа (фото)



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У парку сталося займання трав'яного настилу Фото: Святослав Хоменко, Facebook

Вже згоріло декілька гектарів трав’яного настилу

Сьогодні, 19 березня, у парку «Муромець» (колишній парк Дружби народів) у Києві сталася пожежа.

У парку горить трав’яний настил.

Про пожежу повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Святослав Хоменко.

Наразі вже згоріло кілька гектарів трав’яного настилу.

Парк знаходиться між гирлами Десни, Чорториєм (Десенкою) та Дніпром, а з півдня переходить до Труханового острова.

Як повідомлялося, у зв'язку з тим, що громадяни активно почали наводити лад на прибудинкових територіях, на Київщині почастішали випадки пожеж через розведення багать, спалювання сміття та сухої трави.