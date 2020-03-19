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    Новини

    У столичному парку велика пожежа (фото)

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    У парку сталося займання трав'яного настилу - У столичному парку велика пожежа (фото)
    У парку сталося займання трав'яного настилу
    Фото: Святослав Хоменко, Facebook

    Вже згоріло декілька гектарів трав’яного настилу

    Сьогодні, 19 березня, у парку «Муромець» (колишній парк Дружби народів) у Києві сталася пожежа.

    У парку горить трав’яний настил.

    Про пожежу повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Святослав Хоменко.

    Наразі вже згоріло кілька гектарів трав’яного настилу.

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    У столичному парку велика пожежа (фото)
    У столичному парку велика пожежа (фото)
    У столичному парку велика пожежа (фото)
    У столичному парку велика пожежа (фото)
    Фото: Святослав Хоменко, Facebook

    Парк знаходиться між гирлами Десни, Чорториєм (Десенкою) та Дніпром, а з півдня переходить до Труханового острова.

    Як повідомлялося, у зв'язку з тим, що громадяни активно почали наводити лад на прибудинкових територіях, на Київщині почастішали випадки пожеж через розведення багать, спалювання сміття та сухої трави.

    пожежа екологія Київ парк
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