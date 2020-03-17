Навколо Києва масові пожежі: горять смітники та суха трава (фото, відео)



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Вогнеборці ліквідовують загорання сухостою Фото: ДСНС

За добу пожежею було охоплено понад 145 га території Київщини

За останню добу рятувальники Київщини 92 рази залучались до гасіння сухостою на загальній площі 145,314 га у Володарському, Кагарлицькому, Білоцерківському, Баришівському, Богуславському, Бородянському та Києво-Святошинському районах.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

«У зв'язку з тим, що громадяни активно почали наводити лад на прибудинкових територіях почастішали випадки пожеж через розведення багать, спалювання сміття та сухої трави», - інформують рятувальники.

«Навесні торішня трава швидко висихає на сонці і легко спалахує від будь-якої іскри. Трав’яні пожежі швидко поширюються, особливо у вітряні дні, а горіння трави і сухостою - процес неконтрольований. Зупинити пожежу, яка розгорілася, буває дуже непросто. Нерідко від трав'яних пожеж згорають будинки або навіть цілі дачні товариства і села», - зазначили у ДСНС.

Рятувальники закликали жителів Київської області дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки у весняно-літній пожежонебезпечний період.