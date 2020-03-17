Навколо Києва масові пожежі: горять смітники та суха трава (фото, відео)
За добу пожежею було охоплено понад 145 га території Київщини
За останню добу рятувальники Київщини 92 рази залучались до гасіння сухостою на загальній площі 145,314 га у Володарському, Кагарлицькому, Білоцерківському, Баришівському, Богуславському, Бородянському та Києво-Святошинському районах.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
«У зв'язку з тим, що громадяни активно почали наводити лад на прибудинкових територіях почастішали випадки пожеж через розведення багать, спалювання сміття та сухої трави», - інформують рятувальники.
«Навесні торішня трава швидко висихає на сонці і легко спалахує від будь-якої іскри. Трав’яні пожежі швидко поширюються, особливо у вітряні дні, а горіння трави і сухостою - процес неконтрольований. Зупинити пожежу, яка розгорілася, буває дуже непросто. Нерідко від трав'яних пожеж згорають будинки або навіть цілі дачні товариства і села», - зазначили у ДСНС.
Рятувальники закликали жителів Київської області дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки у весняно-літній пожежонебезпечний період.