Під Києвом горіли торфовища (фото)



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До ліквідації загорання торфовища залучалися рятувальники Фото: ДСНС

Сталося загорання торфовища біля Ірпеня

18 березня вранці до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загорання торфовища у поймі р. Ірпінь поблизу с. Стоянка.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце виклику було направлено особовий склад 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь.

По прибуттю встановлено, що площа загорання торфу складає 0,2 га окремими осередками.

О 13:20 загорання було локалізовано та о 15:45 повністю ліквідовано.

До гасіння залучалися 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.

Як повідомлялося, у зв'язку з тим, що громадяни активно почали наводити лад на прибудинкових територіях, на Київщині почастішали випадки пожеж через розведення багать, спалювання сміття та сухої трави.