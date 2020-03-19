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    Під Києвом горіли торфовища (фото)

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    До ліквідації загорання торфовища залучалися рятувальники - Під Києвом горіли торфовища (фото)
    До ліквідації загорання торфовища залучалися рятувальники
    Фото: ДСНС

    Сталося загорання торфовища біля Ірпеня

    18 березня вранці до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загорання торфовища у поймі р. Ірпінь поблизу с. Стоянка.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце виклику було направлено особовий склад 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь.

    По прибуттю встановлено, що площа загорання торфу складає 0,2 га окремими осередками.

    О 13:20 загорання було локалізовано та о 15:45 повністю ліквідовано.

    До гасіння залучалися 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.

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    Під Києвом горіли торфовища (фото)
    Під Києвом горіли торфовища (фото)
    Під Києвом горіли торфовища (фото)

    Як повідомлялося, у зв'язку з тим, що громадяни активно почали наводити лад на прибудинкових територіях, на Київщині почастішали випадки пожеж через розведення багать, спалювання сміття та сухої трави.

    пожежа ДСНС Київщина Ірпінь рятувальники
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