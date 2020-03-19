Під Києвом горіли торфовища (фото)
Сталося загорання торфовища біля Ірпеня
18 березня вранці до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загорання торфовища у поймі р. Ірпінь поблизу с. Стоянка.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
На місце виклику було направлено особовий склад 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь.
По прибуттю встановлено, що площа загорання торфу складає 0,2 га окремими осередками.
О 13:20 загорання було локалізовано та о 15:45 повністю ліквідовано.
До гасіння залучалися 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.
Як повідомлялося, у зв'язку з тим, що громадяни активно почали наводити лад на прибудинкових територіях, на Київщині почастішали випадки пожеж через розведення багать, спалювання сміття та сухої трави.