За ніч у Києві вщент згоріли три автомобілі



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Внаслідок займання згоріли Toyota, Audi і Hyundai

За минулу добу столичні рятувальники тричі ліквідовували пожежі в автомобілях.

Про це повідомляє пресслужба Головне управління ДСНС у Києві.

Перший виклик до оперативно-координаційного центру надійшов 18 березня о 02:45 про те, що у дворі 22-поверхового житлового будинку на вул. Гарматна, 31-А, що у Солом’янському районі столиці, в автомобілі Audi Q7 виникла пожежа.

До місця виклику було направлено рятувальників 6-Державної пожежно-рятувальної частини, які по прибуттю одразу ж приступили до гасіння пожежі. О 03:05 вогнеборці локалізували пожежу, а о 03:09 - ліквідували. Внаслідок займання автомобіль згорів повністю.

Наступний виклик до Служби порятунку «101» надійшов о 03:16 про те, що в наслідок ДТП автомобілів Opel Omega та Hyundai i30 на вул. Закревського у Деснянському районі столиці в Hyundai виникла пожежа. О 03:36 пожежу в автомобілі було ліквідовано.

Внаслідок займання автомобіль Hyundai i30 згорів повністю, а в поруч припаркованому автомобілі Мercedes Вenz пошкоджено бампер, передня фара та лобове скло.

Наступний виклик про пожежу в автомобілі до рятувальників надійшов о 03:57. У повідомленні йшлося про те, що у дворі 7-поверхового житлового будинку на вул. Московська, 39 у Печерському районі столиці в автомобілі Toyota Swift виникла пожежа.

До місця виклику було направлено рятувальників 1-Державної пожежно-рятувальної частини.

О 04:12 пожежу було локалізовано, а о 04:16 – ліквідовано.

Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю.

Внаслідок пожеж ніхто не постраждав.

Причини виникнення усіх пожеж з’ясовуються