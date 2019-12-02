У столичному парку виявлено небезпечну знахідку (фото)



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На місці працюють піротехніки Фото: Київ оперативний

Снаряди виявлено під час проведення планових робіт з реконструкції парку

Сьогодні, 2 грудня, у парку «Відрадний» у Солом’янському районі Києві було виявлено п’ять артилерійських снарядів.

Про це повідомляє Муніципальна охорона на своїй сторінці у Facebook.

Небезпечну знахідку було виявлено під час проведення планових робіт з реконструкції парку.

За попередніми даними, це фугасні бомби.

Наразі на місці працюють правоохоронці, піротехніки та Муніципальна охорона.