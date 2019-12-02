У столичному парку виявлено небезпечну знахідку (фото)
На місці працюють піротехніки
Фото: Київ оперативний
Снаряди виявлено під час проведення планових робіт з реконструкції парку
Сьогодні, 2 грудня, у парку «Відрадний» у Солом’янському районі Києві було виявлено п’ять артилерійських снарядів.
Про це повідомляє Муніципальна охорона на своїй сторінці у Facebook.
Небезпечну знахідку було виявлено під час проведення планових робіт з реконструкції парку.
За попередніми даними, це фугасні бомби.
Наразі на місці працюють правоохоронці, піротехніки та Муніципальна охорона.