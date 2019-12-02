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    Новини

    У столичному парку виявлено небезпечну знахідку (фото)

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    На місці працюють піротехніки - У столичному парку виявлено небезпечну знахідку (фото)
    На місці працюють піротехніки
    Фото: Київ оперативний

    Снаряди виявлено під час проведення планових робіт з реконструкції парку

    Сьогодні, 2 грудня, у парку «Відрадний» у Солом’янському районі Києві було виявлено п’ять артилерійських снарядів.

    Про це повідомляє Муніципальна охорона на своїй сторінці у Facebook.

    Небезпечну знахідку було виявлено під час проведення планових робіт з реконструкції парку. 

    За попередніми даними, це фугасні бомби.

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    У столичному парку виявлено небезпечну знахідку (фото)
    У столичному парку виявлено небезпечну знахідку (фото)
    У столичному парку виявлено небезпечну знахідку (фото)
    У столичному парку виявлено небезпечну знахідку (фото)
    У столичному парку виявлено небезпечну знахідку (фото)
    У столичному парку виявлено небезпечну знахідку (фото)
    У столичному парку виявлено небезпечну знахідку (фото)

    Наразі на місці працюють правоохоронці, піротехніки та Муніципальна охорона.

    Київ ДСНС ремонт боєприпаси парк охорона
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