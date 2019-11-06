На Київщині поліція вилучила у молодика зброю та боєприпаси
Житель Білої Церкви зберігав пістолет і набої у салоні автомобіля
Пістолет, три магазини та 11 набоїв калібром 9 мм оперативні працівники Білоцерківського відділу поліції вилучили при огляді салону автомобіля, що належить 29-річному місцевому жителю.
Огляд відбувся за письмовою згодою власника авто під час проведення процесуальних дій відповідно до постанови поліцейських зі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Як пояснив поліцейським молодий чоловік, пістолет та набої знайшов, після чого незаконно зберігав їх в салоні автомобіля.
Вилучені речові докази направлено на проведення відповідних досліджень.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Правопорушника передано співробітникам одного з районних управлінь поліції Києва.
Нагадаємо, нещодавно у Львівській та Херсонській областях Служба безпеки виявила місця незаконного зберігання арсеналів зброї, боєприпасів та вибухівки.