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    На Київщині поліція вилучила у молодика зброю та боєприпаси

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    У чоловіка виявили пістолет і набої (фото ілюстративне) - На Київщині поліція вилучила у молодика зброю та боєприпаси
    У чоловіка виявили пістолет і набої (фото ілюстративне)

    Житель Білої Церкви зберігав пістолет і набої у салоні автомобіля

    Пістолет, три магазини та 11 набоїв калібром 9 мм оперативні працівники Білоцерківського відділу поліції вилучили при огляді салону автомобіля, що належить 29-річному місцевому жителю.

    Огляд відбувся за письмовою згодою власника авто під час проведення процесуальних дій відповідно до постанови поліцейських зі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Як пояснив поліцейським молодий чоловік, пістолет та набої знайшов, після чого незаконно зберігав їх в салоні автомобіля.

    Вилучені речові докази направлено на проведення відповідних досліджень.

    Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Правопорушника передано співробітникам одного з районних управлінь поліції Києва.   

    Нагадаємо, нещодавно у Львівській та Херсонській областях Служба безпеки виявила місця незаконного зберігання арсеналів зброї, боєприпасів та вибухівки.

    Національна поліція України кримінал зброя Київщина боєприпаси
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