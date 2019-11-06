На Київщині поліція вилучила у молодика зброю та боєприпаси



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У чоловіка виявили пістолет і набої (фото ілюстративне)

Житель Білої Церкви зберігав пістолет і набої у салоні автомобіля

Пістолет, три магазини та 11 набоїв калібром 9 мм оперативні працівники Білоцерківського відділу поліції вилучили при огляді салону автомобіля, що належить 29-річному місцевому жителю.

Огляд відбувся за письмовою згодою власника авто під час проведення процесуальних дій відповідно до постанови поліцейських зі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Як пояснив поліцейським молодий чоловік, пістолет та набої знайшов, після чого незаконно зберігав їх в салоні автомобіля.

Вилучені речові докази направлено на проведення відповідних досліджень.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Правопорушника передано співробітникам одного з районних управлінь поліції Києва.

Нагадаємо, нещодавно у Львівській та Херсонській областях Служба безпеки виявила місця незаконного зберігання арсеналів зброї, боєприпасів та вибухівки.