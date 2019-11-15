У столичному лісі виявлено п’ять мінометних мін



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Виявлені снаряди вилучено та знищено на полігоні

Піротехнічні підрозділи ДСНС України проводять роботи щодо обстеження території міста, виявлення, вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. За минулу добу у Києві піротехніки вилучили та знищили шість вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Так, 14 листопада, на вул. Квітки Цісик, що у Оболонському районі, у лісі виявлено 5 мінометних мін ММ-82 та артилерійський снаряд АС-107 мм. Всі боєприпаси часів Другої світової війни.

Групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру ДСНС виявлені снаряди вилучено та знищено на полігоні.

Всього з початку року на території Києва було вилучено та знищено 1104 вибухонебезпечних предметів Другої світової війни.

Столичне управління ДСНС попереджає, що при виявленні згадок часів минулих війн слід бути вкрай обережними. Перше, що треба зробити – зателефонувати за номером 101 та повідомити, де знайдений небезпечний предмет. Далі необхідно обгородити місце його знаходження та не допускати до нього інших людей, особливо дітей.

Нагадаємо, у 30 метрах від Шулявського шляхопроводу в Києві під час заміни інженерних мереж знайшли склад боєприпасів часів Другої світової війни.