Розмінування Донбасу: з 2014-го вилучено понад 120 тис. боєприпасів



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Піротехнічні підрозділи обстежили понад 23 тис. га територій Донбасу Фото: ДСНС

На повне очищення території від вибухонебезпечних предметів знадобляться десятки років

Від початку бойових дій Донеччина вважається однією із найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами територій у світі.

З 2014 року піротехнічні підрозділи Головного управління ДСНС України у Донецькій області працюють у шаленому режимі. Щодня - десятки заявок від громадян про виявлення вибухонебезпечних предметів. Саме піротехніки першими обстежують звільнені населені пункти та проводять колосальну роботу, щоб кожен мешканець мав змогу вільно пересуватися вулицями рідного міста, працювати на полях та відпочивати на природі. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС Донеччини.

«З 2014 року піротехнічні підрозділи вилучили та знищили 120216 боєприпасів, обстежили 23,139 тис. га територій, 38,11 га акваторій та перевірили 734 адміністративні споруди. Завдяки піротехнікам Головного управління жителі області мають змогу відвідувати парки та ліси, відпочивати на улюблених пляжах та безпечно збирати врожай на городах», - йдеться у повідомленні.

Особливу увагу рятувальники приділяють обстеженню та очищенню від вибухонебезпечних предметів сільськогосподарських угідь. Лише з початку року на Донеччині перевірили 341,51 га полів. Всього було вилучено та знищено 1040 боєприпасів.

За даними фахівців Служби порятунку, на повне очищення території від вибухонебезпечних предметів знадобляться десятки років.

Представники ДСНС проводять серед місцевих мешканців масштабну профілактичну роботу з питань мінної безпеки.