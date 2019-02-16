У столичному супермаркеті розігралася трагедія, жертвою якої став пес



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Пса не змогли врятувати у ветклініці Фото: Євген Зборовський, Facebook

Захищаючись, поліцейський зробив два постріли в собаку

У Києві до супермаркету зайшов п’яний чоловік із собакою бійцівської породи і влаштував там бійку. Про це повідомив командир батальйону в Патрульній поліції України Євген Зборовський на своїй сторінці у Facebook.

«П'яний чоловік вирішив, що зайти в супермаркет з бійцівським псом без намордника і повідка хороша ідея, а коли йому зробили зауваження - поліз у бійку, в ході якої вибили скляні двері, а на додачу віддав своєму псу команду «фас», і пес атакував опонента, розірвав вухо (6 швів) і руку (8 швів). За кілька хвилин на місце прибув екіпаж патрульної поліції і «швидка», потерпілого госпіталізували», - написав він.

Власник «стафа» залишив собаку і втік з місця, а коли зрозумів, що патрульні йому не дадуть цього зробити, то почав кричати і лізти в бійку.

«Патрульні вмовляли його одягнути ошийник на собаку і прив'язати її, навіть самі намагались це зробити на свій страх і ризик, але власник тільки кричав і нагнітав обстановку, в якийсь момент стаф подумав, що власнику загрожує небезпека і різко накинувся на патрульного, вдарив в груди і повалив, але, на щастя, не вчепився, патрульному вдалося скинути пса з себе і відкотитися, тварина ще раз кинулась, але цього разу поліцейський використав табельну зброю і зробив два постріли для знешкодження, стаф упав… Чудова сильна істота захищала свого господаря, як вміла, і не могла зрозуміти, що він п'яний бовдур», - розповів Зборовський.

Вже за хвилину патрульні погрузили собаку в авто і відвезли до ветклініки, але за 15 хвилин пес помер на операційному столі.

Слідчо-оперативна група опитала всіх свідків і вилучила відео з камер магазину і нагрудних камер патрульних. Власника пса затримано і доставлено в ізолятор.

«Нам дуже пощастило, що патрульний не постраждав у цій сутичці і захистив оточуючих, дуже шкода тварину, чия доля опинилась у руках такого безвідповідального йолопа, але є надія, що він отримає реальний термін ув'язнення за свої діяння», - зазначив Зборовський.