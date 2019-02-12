Українські військові показали своїх котиків: фото



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Фото: соцмережі

Військові кажуть, що їхні пухнастики створюють відчуття затишку навіть в окопі, гамують душевний, а іноді й фізичний біль

Війна війною, а життя триває і робити його кращим і теплішим допомагають домашні улюбленці, зокрема коти. Так вважають українські військові, які дуже люблять своїх пухнастиків, а ті відповідають взаємністю, створюючи відчуття затишку навіть в окопі, гамуючи душевний, а іноді й фізичний біль кремезних чоловіків.

Видання Nikopolnews підготувало фотоколекцію бойових котів, зібрану українськими солдатами. Декого з бійців, які є на фото вже немає в живих. Хтось повернувся додому. Хтось продовжує боронити батьківщину на Донбасі.

Усі вони різні – з різних куточків України. А об’єднує їх патріотизм і, звичайно ж, любов до котиків.