В Миколаєві побилися таксисти і пасажири: для підтримки «своїх» з'їхалося понад 100 таксі



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У Миколаєві посеред міста сталась масова бійка Фото: Новости-N

Всіх учасників інциденту доставили в Центральний райвідділ поліції

У Миколаєві в ніч на 17 серпня сталося відразу дві бійки між пасажирами і водіями таксі.

Про це повідомило місцеве видання Новости-N.

Перша масштабна бійка сталася на вул. 3-й Слобідській біля будинку № 51.

Тут п’яний пасажир, що посварився з таксистом, почав трощити його автомобіль, у результаті чого в машині було розбито кілька вікон.

Водій запросив по рації підмогу, і буквально за 10-15 хв на місце події з’їхалося понад 100 автомобілів таксі.

Через це вулиця була повністю заблокована для руху на відрізку від проспекту Центрального (Леніна) до вул. Чкалова, навіть патрульні автомобілі поліції не змогли проїхати до місця події – довелося йти пішки.

Відомо, що всіх учасників інциденту доставили в Центральний райвідділ поліції, щоб розібратися у тому, що сталося.

Приблизно за таким же сценарієм розвивався ще один конфлікт між таксистом і пасажирами біля будинку №19 на вул. Бутоми.