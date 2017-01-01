У столиці мають намір розпочати будівництво центру захисту тварин

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку депутати розглянули міську цільову Програму контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних гуманними методами

Відповідно до програми, у Києві планують розпочати будівництво міського Центру захисту тварин європейського зразка та пунктів тимчасової перетримки домашніх улюбленців. Основне завдання Центру – не стільки утримання тварин, як побудова системи адаптації. Йдеться про влаштування безпритульних у сім’ї киян. Про це інформує прес-служба



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На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку депутати розглянули міську цільову Програму контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних гуманними методами

Відповідно до програми, у Києві планують розпочати будівництво міського Центру захисту тварин європейського зразка та пунктів тимчасової перетримки домашніх улюбленців. Основне завдання Центру – не стільки утримання тварин, як побудова системи адаптації. Йдеться про влаштування безпритульних у сім’ї киян.

Про це інформує прес-служба Київради, повідомляє «Главком».

«На реалізацію цієї програми пропонується закласти 192 мільйони гривень. Це на три роки. Найбільше видатків — 103 мільйони передбачено на 2018-й, оскільки саме з наступного року планується будівництво Центру захисту тварин. Наша комісія підтримала відповідну Програму. Далі слово за депутатами на одному із засідань Київради», – зазначив голова постійної комісії КМР з питань бюджету Андрій Странніков.

Разом з тим, у рамках відповідної Програми пропонується впровадити концепцію «Культурний вигул тварин у місті», удосконалити систему контролю за виконанням правил утримання домашніх тварин, продовжити роботу зі стерилізації безпритульних котів та собак і повернення їх на місце вилову, під нагляд опікунів.

Важливим пунктом Програми буде і просвітницька робота щодо запобігання жорстокому поводженню з тваринами. Плануються й ефективні інформаційно-освітні кампанії в школах щодо гуманного ставлення до чотирилапих друзів.

Схожа міська цільова Програма діяла у столиці з 2012 до 2016 року. За цей період було стерилізовано майже 40 тисяч безпритульних тварин, тисячі були виловлені, вакциновані, врятовані та прилаштовані до нових власників.