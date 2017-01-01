Рада внесла зміни до Бюджетного кодексу

Законом врегулювано питання, пов’язані із підготовкою проекту Державного бюджету України на 2018 рік

Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України». Відповідне рішення народні депутати підтримали 265 голосами. Законом врегулювано питання, пов’язані із підготовкою проекту Державного бюджету України на 2018 рік. Законом, зокрема уточнено порядок формування та виконання місцевих бюджетів,



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Законом врегулювано питання, пов’язані із підготовкою проекту Державного бюджету України на 2018 рік

Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України». Відповідне рішення народні депутати підтримали 265 голосами.

Законом врегулювано питання, пов’язані із підготовкою проекту Державного бюджету України на 2018 рік.

Законом, зокрема уточнено порядок формування та виконання місцевих бюджетів, міжбюджетних взаємовідносин між державним бюджетом та місцевими бюджетами; запроваджено нові засади фінансового забезпечення освіти; встановлено особливості здійснення видатків бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення.

Крім того, документом перерозподілено повноваження щодо здійснення видатків на первинну медичну допомогу в рамках реалізації реформи фінансування системи охорони здоров’я, зокрема переходу на оплату медичних послуг; визначено новий порядок зарахування до державного та місцевих бюджетів плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей; унормовано питання зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів надходжень в рамках програм допомоги від урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ; перебачено, що повернення надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО з відповідного бюджету здійснюватиметься за податковою адресою платника податку.

Також законом визначено особливості повернення помилково або надміру сплачених платежів податку на доходи фізичних осіб; продовжено на 2018-2019 роки дію норми щодо зарахування 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування тощо.

Закон прийнято з урахуванням пропозицій комітету з питань бюджету, якими врегульовано найбільш дискусійні питання, а саме виключено положення щодо передачі на місцеві положення пільг на оплату житлово-комунальних послуг та відновлено їх надання з державного бюджету за рахунок відповідної субсидії; виключено положення про зміну розміру вилучення коштів з місцевих бюджетів до державного, а реверсна дотація врахована в доопрацьованому проекті державного бюджету на чинній основі із застосуванням 50%, а не 80% вилучення.

Крім того, пропозиціями профільного комітету унормовано питання проведення видатків на оплату праці педагогів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації в частині надання загальної середньої освіти, а також передбачено можливість за рахунок додаткової дотації здійснювати видатки на іншу діяльність таких закладів; закладено основи видаткових повноважень на охорону здоров’я в рамках реалізації програми медичних гарантій. Її перший етап надання первинної медичної допомоги має започаткуватися з 1 липня 2018 року, враховано пропозиції урядових законопроектів 4773, 6604, 6668, 6670, 7288, 7345, які спрямовані на узгодження норм законодавства. Народні депутати також підтримали поправки 34, 35, 285 законопроекту.

Як повідомлялося, сьогодні Рада вирішила працювати, поки не прийме Держбюджет-2018.